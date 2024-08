Thelma Fardin y Nicolás Riera visitaron el living de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para CARAS TV. Durante la charla, la pareja de actores compartió detalles sobre su relación, y Nico Riera reveló cómo comenzó su historia de amor con Thelma Fardin.

Desde que comenzaron su noviazgo hace un año, Nicolás y Thelma consolidaron su relación con una serie de pasos firmes. Recientemente decidieron vivir juntos, esta convivencia refuerza su compromiso. En sus redes sociales, comparten momentos de su vida diaria, publicando fotos y videos que muestran cómo disfrutan de viajes y cenas románticas, siempre muy enamorados.

Thelma Fardin y Nico Riera en +CARAS

Ya sentados en el living de +CARAS, Thelma describió su relación como un verdadero equipo: “Armamos un lindo equipo. Nos tenemos paciencia, construimos desde el cuidado y el amor. El amor viene en forma de cuidado, y el cuidado es una forma de mostrar amor”.

Por su parte, Nico agregó: “Si nos hubiésemos cruzado antes, no nos hubiésemos aguantado. Cada uno tuvo su propio aprendizaje. Estoy aprendiendo que la construcción de la pareja es lo importante”.

El encuentro que lo cambió todo

Cuando Héctor Maugeri preguntó a Nico cómo comenzó su relación con Thelma, el actor recordó un encuentro especial del año pasado, mientras trabajaban en “Plagio, cuatro versiones del mismo amor”, una comedia dramática dirigida por José María Muscari. “Ella me pareció hermosa; estábamos haciendo una obra de teatro juntos. Lo particular fue que eran varios elencos y no nos cruzamos arriba del escenario, solo nos veíamos entre los ensayos”, explicó Nico.

Un día, al salir de un ensayo, Nico le hizo un chiste y la respuesta de la actriz encendió la chispa. “Le dejamos el escenario caliente”, le dijo Riera a Fardin. Thelma, rápida y con sentido del humor, respondió: “Qué bueno, porque llegaron los actores”.

Por último, el ex Casi Ángeles confesó: “Ahí vi que, además de linda y talentosa, tenía mucho humor. Para mí, eso es fundamental. Considero que la gente que tiene humor es muy inteligente”.

MDP