Thelma Fardin y Nico Riera están viviendo una gran historia de amor juntos, y desde sus redes sociales comparten algunas imágenes y videos juntos, donde se puede ver a la perfección lo enamorados y conectados que están. Recientemente, la pareja estuvo invitada a "Almorzando con Juana" y compartieron detalles inéditos de su relación.

Sobre el comienzo de su relación, el reconocido actor argentino explicó: “Nos conocimos haciendo Plagio de Muscari, que era particular porque era la misma obra con distintos elencos”, y detalló: “Hacíamos el mismo personaje y solo nos cruzábamos en los bordecitos de los ensayos, yo salía y ella entraba. La vi, la encaré y no me dio bola”.

Imagen reciente de Nico Riera y Thelma Fardin.

Además, Nico reveló cuál fue el particular comentario que terminó enamorándolo: “Yo justo estaba saliendo y quise hacerme el canchero y le digo ‘te dejamos el escenario caliente’, a lo que ella me contesta ‘que bueno porque ahora llegaron los actores’. Ahí dije: ‘no es solo linda, sino también inteligente’”.

Con humor, Nico Riera confesó al aire: “La invité a salir y no me dio bola al principio. Me decía que estaba muy ocupada y cuando te dicen eso al principio decís ‘¿tan ocupada?’”, a lo que Thelma Fardin comentó entre risas: “Él insistió por suerte”.

Nico Riera y Thelma Fardin revelaron las dificultades que afrontaron al comenzar a convivir

En diálogo con Juana Viale, los actores confesaron que ahora se encuentran conviviendo y detallaron hace cuanto tiempo tomaron esa decisión: “Ahora estamos conviviendo hace un montón, ocho meses".

Sin embargo, Thelma Fardin reveló que tanto ella como Nico Riera enfrentaron distintas dificultades al mudarse juntos: “Al principio él tuvo que acomodarse porque yo vivo sola desde los 18 a los 31 y para mí fue difícil, nuestras gatas también tardaron en acomodarse”.

J.C.C