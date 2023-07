Nicolás Riera es uno de los actores más aclamados y queridos por el público que lo recuerda con mucho cariño por sus años de trabajo en Casi Ángeles. El actor acaba de confirmar su relación con Thelma Fardin y sorprendió a todos su seguidores, quienes aún recuerdan todos sus noviazgos con celebridades argentinas.

El intenso romance de Nicolás Riera y la China Suárez

Los actores protagonizaban el elenco de Casi Ángeles y sus respectivos personajes estaban envueltos en una romance con muchas idas y vueltas. Con el paso del tiempo, el amor traspasó las pantallas y Nico y Eugenia blanquearon su relación a los fanáticos, quienes estaban fascinados con el noviazgo.

Nico Riera y La China Suárez

Cris Morena hizo todo lo posible para que la relación no saliera a la luz, pero el amor de ambos fue más fuerte y no hubo posibilidades de ocultarlo. Sin embargo, el noviazgo llegó a su fin en la última temporada de la novela y los cosas comenzaron a ir en picada. Las actitudes de Suárez habrían sido la gota que rebalsó el vaso para la ruptura y la tensión podía sentirse en el set de grabación.

El intenso romance de Nico Riera y La China Suárez

Años más tarde, en una entrevista con revista Pronto, Riera habló de su noviazgo con la morocha y reveló que ya no mantenía contacto con ella hace mucho tiempo. “A Euge no me la crucé nunca más después de Casi Ángeles”. Apenas finalizaron la relación, la China comenzó a salir con Nacho Viale y eso le costó su continuación en la emblemática novela.

La caótica filtración de la relación del actor y Silvina Escudero

La bailarina y el actor comenzaron una relación tiempo después de que finalizara toda la tira de Casi Ángeles. Ambos tenían mucha presencia en el mundo mediático y su noviazgo llamaba la atención de los fanáticos, quienes seguían esperando que suceda algo con la China Suárez.

Nico Riera y Silvina Escudero

Sin embargo, se conoció su ruptura en el año 2012 y según lo que Escudero reveló a los portales, la decisión les costó mucho a ambos. “Decidimos no estar juntos aunque nos sigamos viendo, hablándonos y preocupándonos uno por el otro. Nos costó mucho la separación”, explicó a CARAS.

Uno de los hechos que más marcó a la relación fue la foto íntima que se filtró de Silvina desnuda en una bañera luego de haber tenido relaciones con Nicolás. La fotografía se hizo viral y la pareja quedó duramente golpeada por el mundo del espectáculo. “Fue una situación muy fea, no se vio bien, sobre todo por la presión de los periodistas de chimentos que quieren la nota", reveló en el programa PH.

El noviazgo con Rocía Igarzábal

La actriz conoció a Riera tras la renuncia de Eugenia a su personaje en Casi Ángeles, donde Rochi Igarzábal se integró para interpretar a otro personaje que completara la banda musical de la ficción y el equipo. Al igual que sucedió con la primera actriz, Nicolás comenzó un romance con Rocío a escondidas de los portales.

Nico Riera y Rocío Igarzábal

Su noviazgo con la China fue en malos términos, por lo que se vio obligado a cuidar su reputación con su nueva novia. Además de que Cris Morena buscaba alejar los escándalos de la tira ficticia. Sin embargo, el romance que comenzó en 2012 estuvo en un impasse finalmente llegó a su fin.

Sin ningún tipo de conflicto, los jóvenes decidieron seguir sus caminos separados y no estuvieron de acuerdo en hablar de su ruptura frente a la prensa. Simplemente continuaron como buenos colegas y hasta protagonizaron una película romántica luego de su separación.

Su relación con Giulia Gabetta

Giulia fue la última pareja pública del actor. Ambos estuvieron de novios durante dos años y hasta habían hablado de una posible convivencia juntos. Sin embargo, de un momento a otro dejaron de seguirse en las redes sociales y los fanáticos hicieron un arduo trabajo de investigación donde se dieron cuenta que ni siquiera se seguían en las redes.

Nico Riera y Giulia Gabetta

"Mi novia es actriz, yo no quería una novia actriz pero bueno me conquistó. La convivencia es una apuesta que vamos a vivir y ver que pasa", había revelado "Tacho" en PH. La nula interacción de Nicolás Riera y Gabetta comenzó en diciembre de 2020 y desde entonces no su supo nada de su vida amorosa hasta su confirmación con Thelma Fardin.