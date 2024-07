Este jueves, Héctor Maugeri recibió al productor teatral y ex Senador Nacional Nito Artaza en el living de +Caras (Caras TV). Durante la entrevista exclusiva, el artista habló como nunca antes sobre su historia de vida y su relación con Cecilia Milone, su exesposa, revelando cómo vivió el inicio de su relación.

La relación entre Milone y Artaza tiene una larga historia. Hubo escándalos, encuentros y desencuentros hasta que sus vidas se reencontraron en el verano de 2016. Un año más tarde, decidieron casarse en Bella Vista, la ciudad natal del correntino. Tras siete años de amor, llegó la separación. El divorcio de la pareja causó un gran revuelo mediático el verano pasado, alimentado por rumores de infidelidad cuando se filtraron las primeras fotos de Artaza junto a Belén Di Giorgio, una de las mejores amigas de Milone.

Nito Artaza, en +Caras, habla por primera vez de su matrimonio y separación de Cecilia Milone

En medio del escándalo y las especulaciones de una relación con Di Giorgio, el comediante habló con Maugeri contó el verdadero motivo de su separación con Cecilia Milone. Aunque siempre se mostró reacio a dar los motivos, ahora, con el tiempo transcurrido, se animó a ser más minucioso respecto a lo que sucedió.

“No sé si corresponde que hable porque cada uno tiene su vida ahora, pero lo digo para mejorar. Me parece más natural que una pareja viva un tiempo y después se separe”, explicó Nito Artaza en el living de Maugeri. También hizo una autocrítica sobre su forma de relacionarse en los vínculos amorosos: “Ese es el problema que yo tengo, la falta de compromiso con la pareja. Desde el principio les digo que es un plazo fijo que termina, entonces boicoteo la relación de entrada”.

Nito Artaza y Cecilia Milone en su casamiento

Sin embargo, no dejó lugar a dudas y reveló que fue su ex pareja quien decidió poner fin a la relación: “Fue sorpresiva la ruptura, pero se ve que no había hecho las cosas bien. De pronto, mi pareja me dejó de amar. Ella tomó la decisión de terminar la relación, y no me parece mal. Yo sufro muchísimo la separación, sufro mucho por amor, pero lo entiendo”.

El difícil inicio de su relación con Cecilia Milone

Cuando Maugeri le preguntó por los comienzos de esta historia de amor, Nito reveló que tuvo reparos a la hora de definir la relación. “A mí me costó decidir irme a vivir con ella y casarme con Cecilia. Quería estar seguro y después me di cuenta que sí”, contó. Asimismo afirmó que su relación no fue en vano y aseguró: “Recibí tanto amor durante tantos años y ella hizo tanto esfuerzo para estar juntos que valió la pena”.

No obstante, explicó las razones que motivaron el fin del amor: “Apareció mi falta de compromiso, la convivencia y la desilusión de ella. Vio que yo era un hombre común y no Superman, y yo me di cuenta de que ella no iba a ser incondicional. La gente se cansa de un hombre al que le falta compromiso”.

“Yo dejé ir la pareja porque me di cuenta de que no hay manera de cubrir esa herida afectiva que tengo. Y yo se lo dije muchas veces, desde el primer momento que la conocí", concluyó Artaza.