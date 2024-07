En los últimos tiempos, el reconocido productor teatral Nito Artaza, es el centro de atención de las noticias del mundo del espectáculo tras su ruptura con la actriz y exesposa Cecilia Milone, con quien se separó hace seis meses. Invitado a +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri, el humorista tuvo una reveladora conversación donde, por primera vez, habló sobre su matrimonio y separación de la actriz y el fin de su visión a futuro a su lado.

Nito Artaza en el living de +Caras

La separación de la pareja generó un gran escándalo mediático, ya que Nito Artaza y Cecilia Milone mantuvieron una relación de muchos años e, incluso, se casaron en junio de 2017 en Bella Vista, Corrientes, ciudad natal de Artaza. Además, la polémica se intensificó por los rumores de que el actor le habría sido infiel a la actriz con una de las amigas de la pareja, Belén Di Giorgio, que había motivado la ruptura.

Nito Artaza contó el verdadero motivo de su separación con Cecilia Milone

Dispuesto a aclarar los rumores que giran en torno al fin de la relación con Cecilia Milone, el productor fue consultado por Héctor Maugeri ,acerca de los motivos de la ruptura y Artaza no dudó en revelar el verdadero motivo de la separación. “Me parece más natural que una pareja viva un tiempo y después se separe”, comenzó analizando Nito, y, siendo autocrítico, aceptó: “Ese es el problema que yo tengo, la falta de compromiso con la pareja. Desde el principio les digo que es un plazo fijo que termina, entonces boicoteo la relación de entrada”.

En esta línea, el exsenador de Corrientes explicó que, aunque logró sostener relaciones en el tiempo, siempre tuvo la certeza de que en algún momento se iban a terminar. Sin embargo, según contó, con Cecilia esta visión cambió y creyó que, en este vínculo, la separación no tendría lugar: “Con esta última pensé que no. Fue sorpresiva la ruptura, pero se ve que no había hecho las cosas bien, porque de pronto mi pareja me dejó de amar. Ella tomó la decisión de terminar la relación. Y no me parece mal. Yo sufro muchísimo la separación, sufro mucho por amor, pero lo entiendo”.

Nito Artaza y Cecilia MIlone

“Veo mis errores, los suyos también. Fuimos como dos chicos heridos que se juntaron. Yo lastimo con mis palabras, con mis silencios, con mi falta de compromiso y también comprendo”, profundizó ante las cámaras de Caras TV, dejando claro que la ruptura no fue consecuencia de infidelidad de su parte, como reflejaban los rumores en torno a esta decisión.

La fuerte revelación de Nito Artaza

En este contexto, Maugeri indagó: “Si ya sabes que sos un hombre que no puede sostener un compromiso en el tiempo, ¿Por qué te casaste con Cecilia Milone?”. Y Nito respondió con una fuerte confesión: “En esta etapa de la vida pensé que sí podía mantener el compromiso. Me hubiera gustado morir al lado de Cecilia. Pero bueno, no se dio”.

Por último, a pesar de la separación, Artaza logró encontrar un lado positivo y superador. “Yo siempre digo, con este gran amor y este gran dolor que estoy superando, uno se pregunta cuál es el sentido de ese gran amor y es sanar para quedarse con lo mejor. Yo viví en el paraíso con mi última pareja. Pero eso no se puede mantener siempre, naturalmente lo que sube, baja”, reflexionó.

MDP