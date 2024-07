Nito Artaza fue el invitado especial de esta semana en +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri. Este miércoles, a partir de la medianoche, por las pantallas de Caras TV y Net TV el reconocido director teatral será protagonista de una íntima y exclusiva conversación.

En un imperdible mano a mano, el famoso humorista no solo habló de su destacada trayectoria política y artística, sino que también reveló detalles sobre su vínculo con Cecilia Milone , con quien mantuvo relación de larga data, con boda incluida celebrada en junio de 2017 en Bella Vista, Corrientes, ciudad natal del actor y exsenador por la Unión Cívica Radical. Y, por primera vez, contó el verdadero motivo que llevó a la pareja a separarse.

Nito Artaza en el living de +Caras

La entrevista tendrá lugar en la pantalla de Net TV y mediante el canal de Youtube de CARAS TV, a partir de este miércoles 24 de julio a la medianoche.

Nito Artaza contó el verdadero motivo de su separación con Cecilia Milone

Con total sinceridad y una actitud reflexiva, Nito Artaza habló con Héctor Maugeri sobre relación con Cecilia Milone y porsterior ruptura, que data de seis meses atrás. “Siempre aconsejo a las parejas que hagan terapia, que se conozcan, porque si no uno no sabe con quién se va a encontrar. Y no hacer terapia de pareja al final, que es para ordenar la retirada. Me pasó hasta en la última”, aseguró el actor en el living de +Caras.

Luego, al ser consultado por el conductor acerca de los motivos que llevaron a la separación con Cecilia Milone, Nito señaló: “No sé si corresponde que hable porque cada uno tiene su vida ahora, pero lo digo para mejorar. Me parece más natural que una pareja viva un tiempo y después se separe”. Sin embargo, fue autocrítico e indicó: “Ese es el problema que yo tengo, la falta de compromiso con la pareja. Desde el principio les digo que es un plazo fijo que termina, entonces boicoteo la relación de entrada”.

El casamiento de Nito Artaza y Cecilia Milone

En este aspecto, el exsenador admitió que tuvo relaciones prolongadas en el tiempo, pero siempre con una claridad de que en algún momento se iban a terminar. Sin embargo, con Cecilia creyó que la una separación no sucedería: “Con esta última pensé que no. Fue sorpresiva la ruptura, pero se ve que no había hecho las cosas bien, porque de pronto mi pareja me dejó de amar. Ella tomó la decisión de terminar la relación, y no me parece mal. Yo sufro muchísimo la separación, sufro mucho por amor, pero lo entiendo”.

Nito Artaza y Cecilia Milone

“Veo mis errores, los suyos también. Fuimos como dos chicos heridos que se juntaron. Yo lastimo con mis palabras, con mis silencios, con mi falta de compromiso y también comprendo”, profundizó ante a las cámaras de Caras TV y dejó en claro que la ruptura no fue consecuencia de infidelidad de su parte, como indicaban los rumores en torno a esta decisión.

En ese sentido, Artaza concluyó que la evolución del ser humano puede producir diversas cuestiones. "Uno va descubriendo y se va desilusionando de la persona con cosas que cree y que tal vez no. No hay que idealizar a la pareja”, reflexionó Nito en diálogo con Héctor Maugeri.

