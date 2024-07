En los últimos meses, Nito Artaza, es el centro de atención en el mundo del espectáculo y no solo por sus últimos proyectos laborales, sino por su separación de Cecilia Milone, tras más de una década de amor. Invitado a +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri, el reconocido productor y humorista tuvo una reveladora conversación en la que, por primera vez, dio detalles de lo que fue su matrimonio y posterior separación de la actriz, en la que no faltaron rumores de infidelidad.

La separación generó un gran escándalo mediático, ya que Nito Artaza y Cecilia Milone mantuvieron una relación de larga data que incluyó una boda celebrada en junio de 2017 en Bella Vista, Corrientes, ciudad natal del artista. Además, la polémica se intensificó por los rumores de que el actor le habría sido infiel a la actriz con una de las grandes amigas de la pareja, Belén Di Giorgio, y sería el motivo de ruptura.

Dispuesto dar claridad al respecto, en diálogo con Héctor Maugeri, Artaza reveló el verdadero motivo que llevó a la pareja a separarse. “Me parece más natural que una pareja viva un tiempo y después se separe”, comenzó diciendo Nito. Siendo autocrítico, aceptó: “Ese es el problema que yo tengo, la falta de compromiso con la pareja. Desde el principio les digo que es un plazo fijo que termina, entonces boicoteo la relación de entrada”.

Asimismo, agregó: “Fue sorpresiva la ruptura, pero se ve que yo no había hecho las cosas bien, porque de pronto mi pareja me dejó de amar. Ella tomó la decisión de terminar la relación. Y no me parece mal, la entiendo”.

Cecilia Milone, Nito Artaza y Belén Di Giorgio

Nito Artaza sobre los rumores de infidelidad

Al momento de ser consultado por Maugeri si era cierto que le fue infiel a su exesposa y esto motivó a la separación, Artaza fue muy sincero: “No, y ella lo sabe. Vi tantas cosas en la televisión que me ofenden, de terceros en discordia. Belén Di Giorgio trabaja con nosotros, hizo varios espectáculos. Era amiga de Cecilia hasta que rompieron la amistad. No por esto, sino por una cuestión laboral y por otras cosas personales”.

Nito Artaza y Belén Di Giorgio

“Cecilia no estuvo celosa, en absoluto, ella sabe que somos amigos. Pusieron una foto cuando salimos del teatro y decían que blanqueamos la relación. Con Belén nos queremos muchísimo, viene a mi casa, cenamos, estuvimos juntos en Punta del Este, eso es lo de menos, anecdótico”, concluyó Artaza, desmintiendo los rumores que circulan desde hace unos meses y dejó en claro la naturaleza de su relación con Belén Di Giorgio.

MDP