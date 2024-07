Nito Artaza, el famoso productor teatral, ha sido el centro de atención en el mundo del espectáculo tras su ruptura con la actriz y ex-esposa Cecilia Milone, de quien se separó hace seis meses. Invitado a +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri, el reconocido humorista tuvo una reveladora conversación donde, por primera vez, habló sobre su matrimonio y separación.

Dispuesto a aclarar lo sucedido, Artaza reveló en la entrevista con Héctor Maugeri el verdadero motivo que llevó a la pareja a tomar esta decisión. “Me parece natural que una pareja viva un tiempo y después se separe”, comenzó diciendo Nito. Luego, siendo autocrítico, aceptó: “El problema que yo tengo es la falta de compromiso con la pareja. Desde el principio les digo que es un plazo fijo que termina; entonces, boicoteo la relación de entrada”.

Nito Artaza en el living de +Caras junto a Héctor Maugeri

Sin embargo, según contó, creyó que, en la relación con Cecilia, la separación no tendría lugar, y por tal motivo decidió casarse. “En esta etapa de la vida pensé que sí podía mantener el compromiso. Me hubiera gustado morir al lado de Cecilia. Pero bueno, no se dio”. Y agregó: “Fue sorpresiva la ruptura, pero se ve que yo no había hecho las cosas bien, porque de pronto me dejó de amar. Ella tomó la decisión de terminar la relación. Y no me parece mal, la entiendo”.

Nito Artaza y Cecilia Milone en su casamiento

“Veo mis errores, los suyos también. Fuimos como dos chicos heridos que se juntaron. Yo lastimo con mis palabras, con mis silencios, con mi falta de compromiso y también comprendo”, profundizó ante las cámaras de Caras TV, dejando claro que la ruptura no fue consecuencia de infidelidad de su parte, como reflejaban los rumores en torno a esta decisión.

Lo que Nito Artaza se guardó de su última relación

Cuando Maugeri le consultó cuáles eran sus sentimientos hacia ella, Nito, visiblemente conmovido, confesó: “Yo la amé con locura”. Y agregó: “No pienso perder la esperanza de volver a sentir lo que sentí. En el último tiempo, antes de separarme, sentía que me iba a dejar, y me hubiera gustado decirle todo lo que la amaba”.

“Me hubiera gustado haber dialogado más. Yo también dejé ir la pareja porque es mi pensamiento profundo de vivir lo mejor y hay un momento en que se termina. Pese al dolor que me causa la ausencia”.

Frente a la revelación de Nito, el conductor le consultó si existe la posibilidad de reconciliación y él respondió: “Yo creo que no hay que mirar para atrás, me ha pasado en todas las parejas. La otra vez leí algo de Facundo Cabral sobre que el amor no muere, sino cambia de lugar. Y tal vez uno sigue teniendo ese amor, pero lo pone en otro lugar. Nosotros ya hicimos nuestra experiencia. No sé si no es desubicado contar cosas, cuento lo que siento porque no tuvimos el tiempo de hablarlo. Parece mentira, hablábamos de todo menos de lo profundo de la pareja porque creíamos que eso estaba seguro, y no es así”.

Por último, dejó abierta la puerta para sanar la relación y consideró la posibilidad de volver a encontrarse y hablar. “Ahora hay una distancia, ni siquiera hablamos, quizás sea necesario”, concluyó.

MDP