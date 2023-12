Nito Artaza y Cecilia Milone ya llevan más de seis años de casados. Lamentablemente, están pasando por una nueva crisis matrimonial que habría llegado a la instancia de separación definitiva. Ángel De Brito reveló información exclusiva en LAM y la calificó como una “pareja tóxica”.

Nito Artaza y Cecilia Milone

El artista y productor teatral está enfocado en “Lo mejor de Nito y Cherutti”, una obra que realiza junto al gran Miguel Ángel Cherutti para festejar sus 30 años juntos. Lo harán en el Teatro Nogaró de Punta del Este y las funciones se extenderán hasta Paraguay y Calle Corrientes.

Por su parte, Cecilia Milone dio el pulgar arriba a Julio Gallo y Juan Manuel Caballé y trabaja en la sala del Astral, la comedia de Manuel Gonzalez Gil, “Porteñas”. La función habla de las mujeres a lo largo del siglo XX. Estos caminos separados que tomó la pareja para el verano, anticipaban que algo estaba por pasar.

Nito Artaza y Cecilia Milone

Los detalles de la crisis entre Nito Artaza y Cecilia Milone

“Se hizo una sobredimensión de una discusión. Las discusiones con Cecilia son fuertes. Fue un error mío porque ella es un amor, Cecilia es todo lo que está bien. Por ejemplo, yo puedo mirar una chica, y decir, “mirá, qué linda chica” y Cecilia no dice nada, pero yo me olvido un aniversario, y duermo afuera”, explicó hace un tiempo el humorista en Intrusos.

Nito Artaza y Cecilia Milone

Mientras tanto, Costa, que es muy cercana a Cecilia Milone, explicó en su momento: “Cuando a ella le duele algo, no habla. Es mentira que se hayan revoleado cosas. Mi tarea es estar al lado de ella y que la respeten si no se la va a ver conmigo. Una crea en su corazón una pareja y después la realidad es otra. Ella no se fue de la casa. Están en un momento complicado pero no se odian”.

Ahora, la situación se complicó. “Otra vez están al borde de la separación y el divorcio. A él se lo vio solo ayer en un evento y ella estuvo sola el fin de semana en el Martín Fierro de la Moda, impecable”, explicó Ángel De Brito en LAM, como se ve en el video que publicó Info de la Tele. Además, añadió que una de las razones que generó malestar en el matrimonio fue que la artista le reclamó a su marido que no la arrobaba en ninguna publicación de Instagram ni subía fotos junto a ella.

Nito Artaza y Cecilia Milone llevan una relación cada vez más desgastada por los celos y el cansancio. Habrá que esperar para ver si esta ruptura se confirma por los protagonistas. Tal vez, pasar un verano lejos del otro ayude para que la pareja sea más sólida.

SDM