“No soy travesti, soy mujer y quiero boxear”: La Locomotora Olivera sin filtro

​En el marco de la segunda temporada de +CARAS, el periodista y conductor Héctor Maugeri entrevistó a Alejandra "Locomotora" Oliveras, multicampeona mundial de boxeo femenino. Con su inconfundible energía y una historia de vida profundamente inspiradora, la famosa deportista habló sin filtros sobre su carrera y cómo enfrentó la discriminación en el mundo del boxeo.

Oliveras es mucho más que una atleta consagrada. Con más de 25 años dedicados al boxeo, fue campeona mundial en seis ocasiones, en cinco categorías diferentes, y es dueña de dos récords Guinness. Su carrera, construida a base de esfuerzo, disciplina y resiliencia, es un ejemplo de superación frente a la adversidad. Desde muy joven, enfrentó no solo la miseria económica, sino también la violencia de género y la discriminación por ser mujer en un deporte historicamente dominado por hombres.

“El boxeo saca a los chicos de la calle. Todos los boxeadores del mundo venimos del mismo lugar: del hambre, la pobreza y la miseria”, reflexionó. "Si no tenés para comer, menos podés pensar en estudiar. Tus puños y tu corazón, tus ganas de ser alguien en la vida, de tener una casa, de vivir bien, es lo que te lleva a ser boxeadora", aseguró.

El doloroso pasado de la Locomotora Oliveras

Pero el hambre no fue el único obstáculo. La violencia también marcó su historia desde temprano. A los 14 años quedó embarazada de un hombre diez años mayor que ella. “Me pegaba por cualquier cosa. Iba a jugar a la pelota, no metía un gol, y me pegaba. Era una persona violenta”, relató. Lo más doloroso: también golpeaba a su bebé. Fue esa situación extrema la que la empujó a tomar una decisión drástica: escapar de ese infierno y volcarse al boxeo como refugio, salida y camino de empoderamiento.

“Muchas mujeres siguen muriendo por violencia de género. Con miedo y todo, tenés que salir. Yo estaba re enamorada. Quise ser mamá a los 14, quería formar una familia siendo tan pequeña”, relató.

Además del machismo que vivió en su hogar, también lo enfrentó en los gimnasios. “Cuando iba a entrenar, me decían: ‘Andá a lavar los platos, vos no sos mujer, sos travesti’”, recordó. Ante estas agresiones, su respuesta era firme: “No, yo soy mujer y quiero boxear”. Esta determinación la llevó a enfrentar y superar todos los prejuicios arraigados en el deporte.

Con una carrera consagrada, pero sin olvidar el precio que pagó para lograrlo, Alejandra “Locomotora” Oliveras hoy dedica su tiempo a dar charlas motivacionales, hacer trabajo social y seguir peleando, esta vez por la igualdad y el respeto. Su historia no sólo conmueve, también inspira a quienes, como ella, eligen no rendirse.