La terrible respuesta que le dieron a la Locomotora Oliveras al pedir aumento de sueldo: “Tú no puedes…”

En el marco de la segunda temporada de +CARAS, el periodista y conductor Héctor Maugeri entrevistó a una figura emblemática del deporte argentino: Alejandra "Locomotora" Oliveras. Con una energía arrolladora y una trayectoria notable, la exboxeadora profesional compartió detalles de su impresionante carrera y, también, del duro camino que recorrió dentro y fuera del ring.

Oliveras es una verdadera campeona mundial con seis títulos en cinco categorías diferentes y también posee dos récords Guinness. Su historia, marcada por la pobreza, la violencia y la desigualdad, la transformó en un símbolo de lucha y superación. En la entrevista, recordó con crudeza la frase que le dijeron cuando reclamó una mejora salarial: “Tú no puedes ganar dinero porque no tienes bolas”. Una declaración tan brutal como reveladora.

"Es muy cruel pero es real", afirmó. La multicampeona nunca dudó en visibilizar la tremenda desigualdad que existe en el boxeo profesional entre hombres y mujeres. Mientras figuras como Floyd Mayweather o Canelo Álvarez ganan millones de dólares por combate, las mujeres boxeadoras, incluso campeonas mundiales, apenas reciben una fracción de esos ingresos.

"Yo tengo los mismos cinturones que Mayweather, pero él es archimillonario y yo no gané ni un peso en el boxeo. Peleé por honor, por gloria, por mi bandera y por mi género. Quise demostrar que la mujer también puede boxear", sentenció.

Una de sus frases más impactantes fue dicha hace tiempo, pero sigue teniendo vigencia: “Las boxeadoras somos las prostitutas del ring”. Con esa crudeza, denunció la desigualdad que sufren las mujeres en el deporte.

Pese a todo, la campeona nunca bajó los brazos y sigue apostando por el cambio. “Yo no compito contra los hombres. No es hombre vs. mujer. Pero si yo trabajo igual que vos, quiero ganar lo mismo”.

Alejada de la competencia profesional, hoy se dedica a dar charlas motivacionales, trabaja en política y colabora en barrios carenciados a través de un grupo solidario que fundó. Su vida, signada por el esfuerzo y la resistencia, es un testimonio poderoso de perseverancia.

La Locomotora Oliveras no solo dejó una huella imborrable en el boxeo argentino y el mundo, sino que también encarna la lucha por la equidad en el deporte. Su historia, cruda y conmovedora, interpela y motiva.