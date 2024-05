Carolina Pampita Ardohain asistió al living del segmento de entrevistas que se emite a través de CARAS TV.

En éste, Héctor Maugeri es el encargado de llevar adelante los agradables reportajes que buscan honrar a las celebridades.

La modelo mostró una gran complicidad con el director de la Revista CARAS y respondió todas sus consultas.

Pampita y Héctor Maugeri.

Es por eso que Maugeri conoce prácticamente la vida y obra de la actual esposa de Roberto García Moritán y le consultó por una de sus primeros vínculos.

“Con mi novio de La Pampa estuve cinco años”, comenzó diciendo la modelo sobre este tópico de conversación. “Lo sigo viendo, nos llevamos muy bien”, afirmó acerca de que hoy en día mantienen un ameno ida y vuelta.

La cuestión de las ex relaciones continuó su rumbo en living de +CARAS y Pampita reflexionó: “Cada persona que te acompañó en algún momento de tu vida dio mucho de sí”.

Pampita y Benjamín Vicuña

“Uno fue creciendo con esa persona. Hay que ser agradecido con todas esas personas que han estado en mi vida, con todas”, profundizó la modelo.

Cabe destacar que el amor en la vida de Carolina nunca faltó y si bien no es una necesidad vital, formó parte de su recorrido.

“Siempre estuve en pareja. No me imagino sola, me enamoro”, opinó en relación a esta cuestión romántica.

“Nunca cerré mi corazón”, concluyó expresando en relación a la materia amorosa que siempre dijo presente en su recorrido por la vida.

Pampita, una mujer que no tiene prejuicios en el amor

Carolina Pampita Ardohain estuvo compartiendo un gran momento con Héctor Maugeri.

El segmento +CARAS, que se transmite de CARAS TV, busca honrar a las celebridades que son invitadas a su living.

En este caso, fue el turno de una de las mujeres más atractivas de la Argentina desde hace muchos años.

El director de la Revista CARAS sabe qué y cómo preguntar. Es por eso que el tema amor no faltó en esta conversación.

Pampita.

En consonancia con el romance, la modelo reconoció que nunca tuvo prejuicios a la hora de amar.

“Nunca tuve ningún prejuicio con el amor, soy muy romántica”, expresó en relación a su forma de ser con los vínculos amorosos.

Además, reveló: “Cuando se termina una pareja, hago el duelo y por suerte vuelve el amor a mi vida”.

Por último, hizo referencia a Roberto García Moritán y reflexionó: “Siempre tuve la sensación de que si no era esta persona iba a aparecer otra”.

