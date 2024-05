En el día de ayer, Blanca Vicuña hubiera cumplido 18 años. La primera hija de Pampita y Benjamín Vicuña falleció cuando tenía solo 6 años y sus padres la recuerdan permanentemente, mantienen viva su memoria a través de fotos, videos, anécdotas. Así, la modelo decidió mostrar una foto desconocida.

Para homenajear a Blanca en su día, Pampita decidió acudir a una canción clásica, "Somewhere Over the Rainbow" de Judy Garland: “En algún lugar por encima del arcoíris, pájaros azules vuelan y los sueños sobre los que soñaste, son sueños que realmente se hacen realidad. Algún día desearé sobre una estrella, despertar donde las nubes están bien por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de Limón muy por encima de las chimeneas…ahí es donde me encontrarás”.

Junto a estas significativas palabras, la actual pareja de Roberto García Moritán publicó una foto de la niña en la que se la ve en un campo y detrás de ella un arcoíris. La foto emocionó a sus seguidores, quienes otorgaron a la publicación más de 400 mil likes y más de 12 mil comentarios.

La reacción de Benjamín Vicuña en el natalicio de Blanca

Por su parte, Benjamín Vicuña escribió: "Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron".

Además, publicó una tierna foto de su hija que conmovió a sus seguidores. En las redes de Pampita se vieron decenas de historias con fotos de Blanca Vicuña, videos y mensajes que celebraron su vida y funcionaron como un paliativo frente al dolor.