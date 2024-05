Camila Velasco, la hija de Sergio Velasco Ferrero y María Eugenia Zorzenón, reapareció nuevamente en los medios tras varios años de mantener un perfil bajo y reveló que estuvo en pareja con Roberto García Moritán por 4 largos años, e incluso confesó si coincidió con Pampita en algún momento.

"Sí, salí con Moritán. Fue mi primer novio importante, en serio. Estuvimos 4 años de novios y fue muy formal la relación. En su momento creo que estuve enamorada, sino no hubiese estado tanto tiempo", reveló la ingeniera industrial en el ciclo de ElTrece.

Camila Velasco.

Además, contó cómo fue su reacción al terminar su vínculo con el político: "No lo lloré, nada. Fue una linda relación, él era 10 años más grande. Cuando terminé, a pesar de todo, sentí una liberación", y sumó que no volvería con él: "porque no creo en que donde hubo fuego cenizas quedan".

Por último, Camila Velasco reveló si Roberto García Moritán le fue infiel con Pampita: "Terminamos de común acuerdo. Fue como que se fue diluyendo. Yo estaba muy abocada a recibirme. Pasó hace más de 10 años. Por lo que yo sé no me fue infiel. No lo llamé cuando lo vi con Pampita. Sentí que hacen muy linda pareja. Por la historia de los dos hacen un buen match. Una vez desfilé con ella".

A qué se dedica en la actualidad Camila Velasco

La hija de Sergio Velasco Ferrero y María Eugenia Zorzenón dejó en el pasado su vida mediática y ahora con 35 años se dedica a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial mientras ejerce como ingeniera industrial.

Además, en el mano a mano con Matías Vázquez en Socios del Espectáculo, Camila Velasco no solo habló de su pasado amoroso, sino que también reveló como comenzó su carrera en los medios y que la impulsó a estudiar ingeniería.

J.C.C