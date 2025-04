En el regreso de +CARAS a la pantalla de Caras TV, Miguel Ángel Solá fue el invitado especial de una entrevista íntima y reveladora con el periodista Héctor Maugeri. Dueño de una trayectoria consagrada en cine, teatro y televisión, el actor se animó a hablar de todo: el amor, su carrera, sus problemas de salud y un duro episodio familiar que lo sigue marcando. Con su habitual sinceridad, Solá expuso una herida abierta: el distanciamiento con una de sus hijas, quien hace cinco años eligió cortar todo vínculo con él.

Maria Solá, Blanca Oteyza y Cayetana Solá.

Radicado en España y con 75 años, el artista regresó a los escenarios porteños con la comedia "Mi querido presidente", donde interpreta a una psiquiatra poco convencional. Sin embargo, en el plano personal, atraviesa un momento complejo. Padre de dos hijas con Blanca Oteyza: María Luz, de 29, y Cayetana de 25 años, compartió detalles de su relación con cada una de ellas. Con la mayor tiene un vínculo cercano. Bajo el seudónimo "Jordana B", la joven lleva adelante una prometedora carrera musical, y según él mismo contó, habla con ella casi todos los días. También tiene una hija menor, Adriana, de 11, fruto de su relación con la actriz española Paula Cancio, con quien convive a pesar de estar separados.

La difícil relación de Miguel Ángel Solá con su hija, Cayetana

No obstante, fue al hablar de Cayetana que el tono del intérprete se volvió más sombrío. "No me habla hace cinco años. Ella decidió vivir sin padre", reveló. El actor explicó que el alejamiento fue una decisión unilateral por parte de su hija, sin un motivo claro que haya podido comprender o conversar. "No me siento para nada responsable de su actitud. Tenía una hermosa relación con ella, pero su mamá formó pareja con otra persona, y a partir de ahí, Cayetana no quiso saber nada más", detalló.

Miguel Ángel Solá en +CARAS: “No me habla hace cinco años. Ella decidió vivir sin padre”.

El experimentado actor lamentó no haber podido dialogar con ella para aclarar posibles malentendidos o recuperar memorias compartidas. "Siempre te queda la pregunta de por qué. Porque si no podés hablar, no podés decir qué es mentira, qué es verdad, o simplemente refrescar recuerdos que hacen falta". A pesar del dolor, dejó en claro que no tiene intención de forzar una reconciliación: "No quiero obligar a nadie a nada".

En un momento de la charla, y ya con otro tono de voz, el artista comentó entre risas el consejo que su hija mayor suele darle: "Me dice que me cuide de las mujeres". Con la calidez que caracteriza a sus entrevistas, Maugeri supo equilibrar la emotividad con el humor, y Solá se dejó llevar por el viaje a través de su historia.

A lo largo de la entrevista, quedó claro que, más allá de su fructífera carrera artística, de los premios y reconocimientos, Miguel Ángel Solá es un hombre profundamente sensible, marcado por sus vivencias y que no teme mostrarse vulnerable. En esa honestidad radica, quizá, el secreto del prestigio que se ha ganado y del afecto que sigue despertando en el público.