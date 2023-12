De Javier Milei a Carlos Menem, las mejores fotos de presidencia elegidas por Zulemita Menem

Zulemita Menem dedició compartir una serie de fotos inéditas en el día de la asunción de Javier Milei el pasado 10 de diciembre.

La ex primera dama compartió su selección de imágenes predilectas en las que aparece Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados.

Zulemita Menem en su época de primera dama.

"Desde sus ojos Víctor Hugo Bugge, fotógrafo oficial desde la vuelta de la democracia", expresó Zulemita Menem en el post en la que se puede ver a Javier Milei junto a su primo y a sus hijos Luca y Malek, quienes la acompañaron en este día especial.

Carlos Menem junto a los Stones.

Como es obvio, Carlos Saúl Menem también fue de la partida y Zulemita eligió una serie de imágenes de su padre cuando era presidente.

Zulemita y sus hijos Malek y Luca.

Carlos Menem

Quién es Martín Menem, primo de Zulemita y hombre elegido por Javier Milei

Martín Menem proviene de la familia más influyente en la esfera política desde los tiempos. Fue elegido por Javier Milei para ocupar el cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados y su llegada al gobierno generó comentarios.

Javier Milei y Martín Menem

Aunque su incursión en la política se limitó, según admitió su familia, a un lapso de 2 años, esto no le resta capacidad para impulsar el cambio tan esperado por el nuevo partido que gobierna la Casa Rosada.

Según expresó el primo de Zulemita Menem, se involucró en la política con el objetivo de "no obstaculizar más al sector privado" y respaldó las afirmaciones de Milei sobre la grave escasez de fondos en Argentina. "No hay recursos, trabajemos juntos para implementar las leyes adecuadas en el momento oportuno", explicó.



"El león no se inquieta por la opinión de las ovejas. Siempre orgullosos de ti, a seguir llevando el apellido Menem bien alto", manifestó Zulemita Menem junto a una imagen familiar para alentar a su primo, Martín Menem, en esta nueva etapa que comenzó acompañando a Javier Milei.