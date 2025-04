“¿Por qué a él y no a mí?”: el desgarrador recuerdo de Zulemita Menem sobre la muerte de Carlitos Menem

El 15 de marzo de 1995 quedó grabado a fuego en la historia argentina y, sobre todo, en la memoria de la familia Menem. Ese día, Carlos Facundo Menem, hijo del entonces presidente Carlos Saúl Menem y de Zulema Yoma, perdió la vida en un trágico accidente de helicóptero. A casi tres décadas del hecho, su hermana Zulemita Menem compartió un emotivo testimonio en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV).

“En el transcurso de esta vida, se nos fue una parte de nuestra vida. Fue muy doloroso para nosotros. Pero hay que saber siempre mirar para adelante y saber que Dios quita pero da”, expresó con una templanza que deja entrever el duelo aún presente.

Zulemita Menem en +Caras.

Zulemita tenía 21 años cuando Carlitos Jr. murió. Él tenía apenas 23. “Mi hermano es muy parecido con Luca”, dijo, mientras en pantalla mostraban una imagen de su hermano mayor, trazando un paralelismo inevitable entre el pasado y su presente como madre.

El recuerdo de Zulemita Menem sobre la muerte de su hermano, Carlitos Jr.

El amor por su hermano y el dolor de esa pérdida fue tan profundo que, en ese momento, Zulemita no pudo despedirse. “No pude acercarme al ataúd. Yo tengo el recuerdo de mí hermano vivo, alegre, de un gran hijo, un gran amigo y un gran hermano”.

Uno de los pasajes más estremecedores de la entrevista ocurrió cuando recordó el instante en que se enteró de la muerte de su hermano: “Pensé: ‘¿Por qué lo eligieron a él y no a mí?’. Imagináte lo que yo sentía por mi hermano, que prefería dar mi vida a que se lleven la de él. Hubiera dado la vida sin pensarlo y hoy sigo sosteniendo lo mismo”.

Carlos Menem Jr.

“Mi hermano era mi vida, mi todo. Después que él se fue, tuve que asumir un montón de responsabilidades. Si hubiera estado él, no hubiese sido tanta carga para mí”, confesó. También explicó cómo la cultura árabe y la crianza musulmana de su familia influyeron en la manera en la que se distribuyeron esos roles: “En nuestra cultura, el hombre tiene un rol diferente al de la mujer”.

La madre Luca Bertoldi y Malek Pocoví también relató que un presentimiento le reveló que algo grave había sucedido. “Estábamos subiendo al helicóptero con mi mamá para que nos trasladen al hospital San Nicolás. Y yo sentí que mí hermano ya no estaba, que se había despegado del mundo. Yo creo en la vida eterna, que no es esta”.

A treinta años de la tragedia, la conexión entre Zulemita y Carlitos Menem Jr. sigue viva. “Yo siempre lo sueño a Carlitos. No he dejado de ir al cementerio a visitarlo. Me hace bien. Hablo con él y con papá. Siento una enorme protección de mis dos ángeles, papá y Carlitos. Siento que me protegen y muchas veces digo: ‘Esto no es suerte, es protección’”.