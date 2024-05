Flavio Mendoza, uno de los nuevos invitados de +Caras, y Héctor Maugeri, además de su hijo Dionisio, repasaron parte de su vida en Caras Tv.

El coreógrafo se animó a tocar una cuestión muy interna de la cual le costó y aún le cuesta hablar. Se trata de un abuso sexual que padeció cuando tenía solamente 7 años, uno más que su descendiente, y del que pocas personas saben el nombre y apellido del victimario.

"Yo fui abusado a los siete años por una persona que está en el medio del espectáculo", soltó Flavio en cuanto al hecho que le tocó sufrir.

El fuerte abrazo entre Flavio Mendoza y Héctor Maugeri.

Posteriormente, reconoció: "A mí me lastimó muchísimo. Me marcó para toda la vida". Además, contó que en una oportunidad volvió a ver a su abusador y manifestó: "Me volví a encontrar con mi abusador pero nunca se acercó a decirme nada".

La vida del director artístico está marcada a flor de piel por cosas oscuras y también luminosas, una de ellas, es su hijo.

Flavio es un hombre del circo que obtuvo habilidades que no todos tienen, aunque también tocó pasar malos momentos.

Uno de ellos tiene relación con lo que recordaba anteriormente del abuso sufrido. "Fue ahí. En el circo me pasó de todo. Ví el fracaso de mis padres, una tormenta que tiró toda la carpa y ví cómo costó levantar todo eso", expresó entre lágrimas.

"Soy un agradecido de la vida. A veces me siento frustrado, pero soy un tipo que tengo que agradecer a la vida", afirmó en relación a su aprendizaje en ese rubro en +Caras.

"La vida del circo es difícil", confesó y también dejó en claro su molestia cuando las personas utilizan la referencia "esto es un circo": "Es un lugar de distracción, trabajo, familia, de arte. A veces lo usan como que es un quilombo y no".

Por último, se consideró un cirquero de alma y lo honra con mucha firmeza.

El motivo por el cual no da el nombre de su abusador

Flavio Mendoza argumentó el por qué no da a conocer quién es el victimario, el cual asegura que es del medio del espectáculo y un empresario muy importante.

"No es que perdono el acto, era un nene y no tenía culpa de nada. No lo estoy protegiendo a él, lo que hago es proteger a mi familia", dijo el bailarín acerca de uno de las razones por los que no ahonda en el tema de forma pública.

Luego, complementó en +Caras: "Si digo el nombre de mi abusador se va a generar un escándalo, despertaría a un monstruo".

Otra de las razones que señaló fue que cuando su hermana sufrió un robo. Los medios utilizaron el acontecimiento para darle un espacio al delincuente y no protegieron a la víctima. "Cuando denuncié al delincuente que estafó a mi hermana, los medios le dieron mucho lugar", sostuvo.

Flavio Mendoza.

"Era como sentarlo y darle espacio a una persona que estafó a mujeres y está comprobado. Por eso no digo lo que tendría que decir, porque sé que despierto un monstruo", profundizó sobre esta cuestión.

"El medio es muy cruel y no estoy dispuesto a transar por cualquier cosa", concluyó Flavio en cuanto al tratamiento que los medios le brindaron a la causa de su hermana y la estafa sufrida.

Música original Lucas Tencer

Producción Gerenal: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

