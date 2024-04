Cómo se enteró Malena Galmarini de la relación de Moria Casán con su papá: “La tapa de Caras"

Malena Galmarini es una de las figuras políticas más conocidas del país, siendo hija de Fernando "Pato" Galmarini, fruto de su relación con Marcela Durrieu. La ex diputada de la Provincia de Buenos Aires habló sobre cómo se enteró del noviazgo de su padre con Moria Casán.

El Pato Galmarini está en pareja con la "One" desde 2021, y la diva declaró en muchas entrevistas que se siente muy feliz con el político argentino. Recientemente, la ex diputada estuvo invitada en un medio de comunicación digital llamado Blender, donde habló sobre el noviazgo de su padre con la ex jurado del Bailando.

Cómo se enteró Malena Galmarini de la relación de Moria Casán con su papá

"Sergio, que estaba en una cena en la embajada de Estados Unidos, me manda la tapa de una revista de actualidad. Y me dice: ¿Qué es esto?. Fijate y decime por favor si es cierto o no”, dijo la política. “Abro la foto, el Pato, Moria... dije: "mi papá es capaz”, explicó y entre risas siguió: “Le escribo y le digo: "Pa, ¿estás? ¿Esto qué es?”.

Moria Casán y Pato Galmarini

“Male, ehhhh, mientras él seguía tirando ehhh, yo le escribía por otra lado a Sergio: "Gordo, es real", y él me escribió: Nooooooo’”, dijo la ex diputada. “En el momento en que yo decía esto, entra mi hijo. "¿El abuelo está saliendo con Moria Casán?". Sí, le contesté yo, y él siguió: "¿El abuelo Pato se está ... a Moria Casán?"”, contó la esposa de Sergio Massa.

“Bueno, Tomás. Luego como 20 días después, me cuenta mi papá, me dice: "Ay no, morí de amor con el mensaje que me mandó Toto: "Abuelo, sos un crack’”, explicó Malena Galmarini sobre cómo se enteró de la relación de Moria Casán con su papá.

AF.