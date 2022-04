Flor Baragiani, la joven empresaria que revoluciona el mundo beauty

Apasionada, sencilla y con una gran mentalidad para los negocios, Flor Baragiani se acomoda como una de las jóvenes empresarias con más proyección en el mundo de la belleza. Con ganas de crecer junto a sus firmas, Glitter Party Argentina y Flor Baragiani Skin Care, la argentina de XX logra posicionarse en todo el mundo con productos innovadores para el negocio.

Es por eso que, Flor Baragiani accedió a una exclusiva entrevista y producción de CARAS en donde abrió su corazón y nos enseñó los secretos de la construcción de este imperio de la belleza. A lo largo de la entrevista, Flor Baragiani logró dejar plasmada su esencia como empresaria y su visión para esta competitiva industria de la belleza.

Flor Baragiani, la joven empresaria que revoluciona el mundo beuty - Vestido: Verónica de la Canal

Si tuvieras que describirte ¿Quién es Flor Baragiani?

-Una chica del barrio de Ciudad Evita. Soñadora, sensible, creativa, emprendedora y generadora de arte. Desde muy chica supo que la moda y la creación eran para ella y su vida cotidiana.

Además de ser una empresaria beauty y reconocida en Argentina, ¿En qué otros lugares quedaron plasmado el sello de Flor Baragiani?

-Los cursos que realice en las mejores academias de Europa me llevaron a perfeccionarme en mi carrera de maquillaje. Sin embargo, más tarde me llevaron a instalar mi marca en Los Ángeles con mi labial estrella, BOMB LIPS: Máximo volumen.

Con las ganas de emprender ¿Qué te llevó a iniciar este camino beauty?

Siempre trabajé en relación de dependencia en diferentes marcas de ropa, empresas de ventas telefónicas, etc. No obstante, esta visión de la moda me llevó a emprender el camino de mis sueños.

Con respecto a tus marcas, ¿Qué podés ofrecer con las firmas de Flor Baragiani?

-Tengo varios servicios como Glitterparty Argentina que nació de mi estudio Beauty “Flor Baragiani". Es importante resaltar que fue la primera marca en instalar la moda del Glitter en la Argentina. Esta firma comenzó a pisar fuerte en la industria en 'The Gold Tour' con Shakira. Luego fue ascendiendo y logró instalarse en el mercado con los mejores planners de Argentina, cadenas de hoteles internacionales y los mejores salones de Argentina.

Por otro lado, tengo mi línea de SkinCare, con la que hice diferentes colaboraciones con celebridades. La última en participar fue Eva de Dominici con BOMB LIPS. Se trata de un bálsamo voluminizador con ácido hialurónico, el cual se distribuye en Los Ángeles, California.

Además, en este último tiempo, estoy desarrollando mi línea de SkinCare "planted based", sustentable, libre de testeo animal, apto para celíacos y libre de sulfatos. También tengo que mencionar que tengo mi servicio de MakeUp social & estilismo para eventos sociales.

¿Cuál es el detalle distintivo en ambas?

-El detalle en realidad es en común, ya que todo tiene que ver con el MakeUp , el estilismo y las tendencias a nivel mundial. Tanto con mi línea de SkinCare como con Glitterparty todo une a FLOR BARAGIANI Beauty Studio.

Glitter Party Argentina de Flor Baragiani ¿Cómo nació y cuál es su propósito?

-Glitterparty nació de un viaje a Europa. Allí recorrí varias fiestas / shows / eventos donde vi puestas no muy diferentes a lo que yo hago hoy en Argentina. En ese momento, no había nadie que llevará este proyecto a cabo en nuestro país. Llegué de mi viaje y ahí mismo lo instalé de a poco en el mundo de las fiestas. Instalé esta moda en argentina con el propósito de hacer un evento verdaderamente divertido y pueda modernizar la fiesta desde quinceañeras, bar mitzva, bodas, cumpleaños, etc.

No solamente aplicamos Glitter, sino que tenemos más de 3 opciones para elegir donde se mezcla el arte con el MakeUp. Allí, montamos todo un espacio de decoración acorde a la estética del evento, lo más importante todas las maquilladoras de mi staff son profesionales pasadas por cursos nacionales e internacionales capacitadas para hacer del MakeUp con Glitter un arte. Glitterparty es número uno en Argentina, por su calidad y distinción.

Flor Baragiani se extiende ¿Podés contarnos de la nueva líneas de Skin Care?

-Hace dos años armé mi propia línea de SkinCare, la cual fue creciendo de a poco, cómo marca sustentable, libre de testeo animal, apto para celiacos y con extractos naturales. La misma se empezó a conocer por las celebridades qué participaban de las ediciones limitadas.

Según mis planes, en mayo de este año estaré sacando mi segunda línea "planted based" con un empaque muy estético y súper europeo. Los mismos se venderán países como California. Lo qué más me emociona es qué nada afecta al medio ambiente ni a los animales, es una línea increíble a base de amor al

Con el lanzamiento a cuestas ¿Cuáles son los productos estrellas de esta nueva línea?

-Se vienen varios productos, pero, "La Masqui" será la estrella de todos mis productos. Se trata de una bruma facial, humectante y tonificadora, ideal para aplicar luego de la limpieza diaria del cutis y lucir una piel luminosa. Esta nueva línea van a ir en Kit con otros productos de limpieza y tratamientos diarios. Además, tiene como finalidad resolver la rutina de "Skin Care" a las personas que tienen poco tiempo y están apuradas.

Además de Argentina, ¿En qué otros países podremos encontrar la línea Skin Cara de Flor Baragiani?

-Actualmente, la línea se vende en Spa exclusivos de nuestro país y Los Ángeles. Además, junto a mi equipo estamos trabajando para desembarcar en México próximamente.

Empoderamiento femenino, Flor Baragiani ¿Tiene algún consejo para aquellas mujeres que quiere emprender? ¿Qué les diría?

-Yo pude hacerlo con un bebé de 6 meses sin ningún tipo de ayuda, viniendo de una familia humilde, de barrio donde no había muchas posibilidades de crecer. Un día me animé, empecé con un curso para ver qué pasaba. Sin embargo, siempre supe que donde quería estar, a donde quería llegar, siempre de chica lo supe, amaba el arte en todas sus expresiones.

No todo siempre fue color de rosas, pase por varias instancias: frustraciones, ganas de dejar todo y vivir de un sueldo por un trabajo que no me guste. Sin embargo, seguí, con miles de obstáculos, qué la vida te presenta. Es importante resaltar que "vos podes ser lo qué querés", lo cuenta alguien qué lo vivió así.

Mi consejo a los chicxs qué están en la duda es que se animen a eso, qué siempre quisieron que insistan y qué de verdad se puede.

Los sueños se cumplen ¿Cuál es el próximo paso con tus líneas de beauty?

-Sé que me falta crecer muchísimo, pero anhelo mucho más éxito qué el de hoy. Quiero crecer a nivel mundial con Glitterparty, como mi línea de SkinCare. También, fomentar mi espíritu aventurero y creativo siempre me lleva por más.