Historias Polentas en primera persona: Marian Kexel, Coach y Fundadora de “Desde tu Lugar”

Si tengo que recordar un momento en mi vida en donde tuve que ponerle toda la Polenta fue en el año 2013 cuando ocurrieron las inundaciones de La Plata y en gran parte de la Provincia de Buenos Aires. En ese momento sentí un deseo muy profundo de ayudar, quería ayudar. Tenía un hijo muy chiquito y trabajaba, pero sin embargo sentía que quería ayudar de algún modo. En ese momento lo que se me ocurrió fue publicar en mi cuenta personal de Facebook un posteo diciendo que todos aquellos que querían donar algo para las personas que estaban viviendo esta situación, me escriban y yo me ocuparía de pasar por sus casas a retirar las donaciones. Ese posteo realmente se hizo muy grande, pasé por más de 90 casas y luego llevé todo a los centros de recolección.

Todo esto me hizo pensar que realmente había muchísimas personas que tenían la necesidad de ayudar, muchas personas con un deseo solidario muy fuerte y que, de alguna manera, no sabían cómo hacer para canalizar esa ayuda. Ahí es cuando se me ocurrió crear “Desde Tu Lugar”, una ONG que une las necesidades de las personas de los sectores más vulnerables, con todos aquellos que quieren poner su granito de arena y ayudar.

Si tengo que transmitir un mensaje a mujeres que se encuentran en una situación similar a la que pasé yo en ese momento, en la que le tienen que poner Polenta a su vida y no sabes cómo hacerlo, es que sigan sus impulsos, que sigan sus deseos, y que transformen ese impulso y deseo en “hacer”. Muchas veces ocurre que no respondemos a esos deseos y esos impulsos porque aparecen miedos, fantasmas, juicios, y eso nos paraliza y detiene para avanzar hacia la acción. Por eso, les diría que escuchen, que escuchen esos deseos, que los valoren, les den crédito y vayan detrás de ellos, hasta lograr cumplirlos.

Yelmo presenta “Polentas”



