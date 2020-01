La emotiva dedicatoria de Evangelina Anderson por su aniversario con Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis celebraron sus doce años de amor. La modelo fue quien reveló el aniversario en sus redes sociales con un sentido posteo dedicado a su marido.

La pareja vive actualmente en Munich, Alemania, junto a sus tres hijos: Lola, Emma y Martín Bastian. Eva y Martín están juntos desde el 2008 y se casaron en junio de 2016.

La modelo sorprendió a su marido con una dedicatoria en Instagram: "Esta es nuestra primera foto juntos. 12 años atrás, quien diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero".

Y agregó: "Este chico que ven en esta foto se convirtió no sólo en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos. Él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza... Te quiero por lo menos, en 12 vidas más...".

En declaraciones al programa Podemos Hablar, Evangelina contó cómo se conocieron. Martín la vio por primera vez cuando Evangelina actuaba en el teatro, durante la temporada de verano en Carlos Paz, y quedó deslumbrado. Luego, al salir del teatro, un amigo de Martín se hizo pasar por Evangelina y le envió un mensaje de texto a Martín desde un teléfono desconocido. La charla siguió por whatsapp.

A los tres días de este contacto, el amigo de Martín -quien continuaba haciéndose pasar por Eva- lo citó en un restaurante. Martín se sentó en la mesa de enfrente a Eva. La llamó a su supuesto número de teléfono, pero no pudo comunicarse, le daba apagado. Según cuenta Eva, "Martín pensaba que tal vez yo no quería que mis compañeros de trabajo me vean con él".

Y así se encontraron en varios lugares públicos, sin llegar a tener una charla. Finalmente, un día Martín se acercó a hablarle y le dijo: "Mirá Eva, estamos hablando hace un montón de tiempo". Ella no le creyó y le respondió: "Mirá que me hicieron chamullos, pero no tan bueno como este".

Finalmente Martín le mostró los mensajes de texto, aclararon el malentendido y descubrieron la broma de su amigo. Luego de este encuentro cara a cara, comenzaron a tratarse y Martín la conquistó.