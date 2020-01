Ivana Nadal mostró su radical cambio físico y dejó un fuerte mensaje

View this post on Instagram

10/09/19 - 05/01/20. 1.73 28añs 66kg - 1.73 29añs 65kg. Bastante % graso - Poco % graso. Masa musc normal - masa musc ALTA💪🏻 No se si es más linda o mejor la primer o la segunda imagen, pero en las dos me siento de formas muy distintas😌 En la primer imagen hay una ivana descuidada, entregada a comer mal el 70% del tiempo, cuidándose muy poco y entrenando 3/4 veces por semana, sin darlo al 100%🙄 En la segunda imagen, hay una ivana confiada💪🏻feliz, fuerte, segura, con ganas de disfrutar de comer🤤 sin enloquecer🤪 dándole absoluta prioridad a lo sano 🍌🍉🥦🍳🥩🥚🧀🍝🍤 a lo que NO está procesado, a hidratar su cuerpo 💧a cuidarlo♥️ Entrenando conscientemente ☝🏻entre 1 hs y 1:30 hs, 5 o 6 veces por semana. Dándolo todo🙋🏽‍♀️🤨 Y cuando no se puede tanto(vacaciones, falta de tiempo, falta d descanso, fiaca, lo que seaa) SEGUIR ENTRENANDO, bajar la intensidad pero seguir💪🏻😏 Probé algunas dietas o “formas de alimentación” que restringen varias cosas (buu🙄) y realmente por un tiempo pude hacerlo y me sirvió, pero cuando me di cuenta que mi SER🙋🏽‍♀️✨ me pedía un disfrute real y siendo consciente de lo comía, comer TODO🥩🍺🍤🍫🥚🍟🍗🍔🥑ENCONTRÉ EL EQUILIBRIO. Y me funciono MUCHO mejor. Y saben q es lo mejor? ME SIGUE FUNCIONANDO Y CADA VEZ MEJOR 😍 A q voy con esto? 🤨 ASESÓRENSE con especialistas en alimentación y busquen comer VARIADO, dandole prioridad a lo sano☝🏻 Todos sabemos que es sano y que no🤪Seamos conscientes, disfrutando del progreso y el proceso. No te reprimas de comer! Solo pensa en las CANTIDADES y en la CALIDAD de la comida. Más calidad, más cantidad. Menos calidad, menos cantidad 👌🏼 Entrena! MOVETE! Cuánto más, mejor. Más calidad de vida😍 más tiempo invertido en vos y en el amor con vos mismo. Encontrate, descubrite😍 ☝🏻Si bien es 80% la alimentación y 20% el entrenamiento, cuanto más nos movemos, más es el gasto calórico, por lo que la ingesta puede ser mayor😍🤤(Sieeeempre que ingieras comida de MEJOR CALIDAD, es MEJOR el COMBUSTIBLE para tu cuerpo, por lo q vas a RENDIR mucho MEJOR y vas a notar cambios POSITIVOS y a LARGO PLAZO)Consúltale a tu Nutri y vas a ver que tengo razón 🤩 A ponerse las pilas 💪🏻✨ SOLO DEPENDE DE VOS!