Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez no dudan en mostrar el amor y cariño que le tienen a su hija Antonia. Luego de que la joven celebrara sus 15 años, en el 2024, de una manera muy particular, apareció un nuevo posteo de la conductora, donde mostró lo mucho que había crecido con el correr de los años. Sus seguidores no tardaron en buscar un poco más sobre ella, quien demostró ser una amante de la moda, pero lejana a las redes sociales y los medios de comunicación.

Así está Antonia, la hija de Vero Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez

Por el año 2008, Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez se conocieron y se prometieron amor eterno. Si bien la diferencia de edad fue un centro de comentarios y críticas, ambos se consideran "el amor verdadero" del otro, y construyeron una vida de "eterno noviazgo", y lejos de la idea del matrimonio. Sin embargo, consagraron una familia cuando, el 2 de junio del 2009, nació su única hija Antonia Rodríguez. La joven llegó a sus vidas para cambiarlas por completo.

Las fotos que se conocen de la adolescente fueron compartidas por la conductora. La realidad es que, a pesar de ser hija de una celebridad y de tener 15 años, mantiene sus redes sociales privadas y con solo casi 1700 seguidores. A pesar de eso, se sabe que está cursando el secundario y es una amante de la moda. La hija de Lozano sigue las tendencias de las chicas de su edad, y sus familiares no dudan en mostrar su gran sentido fashionista en sus propias redes sociales.

En el 2023, fue noticia por su original plan para celebrar, en el 2024, sus quince años. Lejos de la tradicional fiesta, la adolescente mostró su unión especial con su mamá y le pidió ir en un viaje de mujeres a Nueva York. Luego de que el viaje se concretara, y tras meses sin saber de ella, en las últimas horas, la conductora compartió en sus historias de Instagram una foto con Antonia y Corcho Rodríguez, en un importante evento de la joven.

El último posteo de Verónica Lozano con Antonia y Jorge "Corcho" Rodríguez

Sus seguidores no tardaron en destacar lo mucho que había crecido con el correr de los años, y el parecido que carga con su mamá. Antonia Rodríguez tiene una relación muy cercana con sus padres, Vero Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez. Por eso, ellos respetan su decisión de mantenerse alejada de la mediatización, pero comparten las mejores postales que tienen con ella, en momentos muy especiales para la familia. Además, la acompañan en cada paso que da y la apoyan en sus sueños.

