India Ortega reveló cómo es su relación con Julieta Prandi, la novia de su papá, Emanuel Ortega: “Ella siempre quiso caernos bien"

Aunque no suele hablar mucho con la prensa, India Ortega es consciente del lugar mediático y de la repercusión que tiene su familia. No solo por su abuelo y su abuela, Palito Ortega y Evangelina Salazar, sino también por su papá y su mamá, Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil. Por eso mismo, en su última entrevista se encargó de hablar de muchos de los temas que más interesan a la gente sobre el clan.

Además de mencionar cómo se encuentra su tío, Martín Ortega que fue internado hace poco menos de dos meses, India tocó otro de los temas que más dudas ha generado. La joven modelo no tuvo problema en hablar de la separación de sus padres y de la llegada de Julieta Prandi a la familia, dando muchos más detalles lo que se podría esperar.

India Ortega.

India Ortega reveló como es su relación con Julieta Prandi, la novia de su papá

Lo primero que quiso marcar India Ortega, es que, aunque en un principio no la pasó del todo bien, con el tiempo comprendió que la separación de sus progenitores era lo mejor para los dos. De hecho, destacó que los veía muy felices, que cada uno había encontrado su mejor versión y que no cambiaría esta situación para volver al pasado. Además, agregó que hoy en día se encuentran en paz y que no tienen problema en encontrarse todos juntos, más allá de que le hubiese gustado que siguiesen viviendo todos juntos.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Tras esa primera respuesta, y la claridad de India Ortega para desdramatizar la separación, llegó la consulta lógica: “¿con la nueva pareja de tu papá?”, haciendo referencia a Julieta Prandi. En ese aspecto, la joven no tuvo dudas y definió la relación de una manera clara: “Lo más, la quiero un montón”.

Luego, ahondó un poco más en los detalles, con la sinceridad que la caracteriza. “La verdad que muy atenta conmigo, con mi hermano, con todos. La verdad que siempre fue mucho de querer ser aceptada y querer caernos bien, y siempre fue muy atenta, la verdad”, aseguró, en un tono totalmente relajado.

Por último, sentenció de manera contundente lo que piensa sobre el hecho de que Julieta Prandi sea la novia de Emanuel Ortega. “A mi papá le hace muy bien, muy bien”, dijo, haciendo gala de la madurez emocional que tiene y del aprecio que ha desarrollado por la modelo.

De esta manera, India Ortega se encargó de despejar cualquier tipo de dudas que pudieran haber sobre la relación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Queda claro que, aunque la pareja mantenga un perfil bajo, el vínculo entre ellos avanza con pasos firmes, uniendo los dos extremos de la familia sin ningún problema.