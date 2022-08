3 curiosidades sobre los hijos de Shakira y Gerard Piqué que seguro no conocías

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en el año 2010 y vivieron una historia de amor que terminó este año con una polémica separación. Juntos tuvieron dos hermosos hijos: Sasha y Milan, a quienes desde el principio intentan darles una vida lo más sencilla posible.

Para la cantante y el futbolista es un desafío que sus hijos no sientan la presión de tener padres tan expuestos públicamente, por lo que juntos decidieron algunos puntos que los ayudan a que los niños se sientan más cómodos y seguros de ellos mismos.

Shakira, Piqué, Sasha y Milan.

Datos curiosos de la crianza de Shakira y Piqué

1- En su casa no suena la música de Shakira

"No hago que mis hijos escuchen mi música, intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa, intento darles la mayor sensación de normalidad posible. No pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla como cualquier otra persona", expresó Shakira.

Shakira junto a sus hijos.

2- Los dejan ganar en todos los juegos que organizan en familia

"Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca, en cambio con 'Shaki' los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente al que ella o yo tuvimos con padres no conocidos. Nuestros hijos viven con una presión excesiva y creo que es importante que tengan victorias personales aunque sea en casa", aseguró Gerard Piqué.

3- Milan heredó el talento musical de Shakira y Sasha las aptitudes deportivas de Piqué

Fue la mismísima Shakira quien compartió un emotivo video de su hijo Milan tocando el piano junto a un violinista en un concierto. La artista se manifestó orgullosa del talento del niño que sin dudas lo heredó de ella.

Por otro lado, Sasha parece haber adquirido la pasión por el deporte de su papá. Si bien el pequeño no practica fútbol, logró el primer puesto en una competencia de artes marciales. Los seguidores estallaron de risa al ver el video en el que Shakira grita como una madre fanática. Milan también obtuvo el mismo galardón en otra categoría.