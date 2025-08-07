Las 4 miniseries más exitosas de Netflix ideales para maratonear en un fin de semana

Netflix tiene un amplio catálogo de producción que logran atrapar a la audiencia. Desde historias de amor, suspenso y narraciones de hechos reales, las miniseries son una gran opción para el usuario que busca poder ver un contenido y llegar al final de la historia en cuestión de horas. Se trata de uno de los formatos más elegidos en el último tiempo, por su corta duración.

En este contexto, Netflix tienen un gran abanico de opciones de miniseries que nadie se puede perder. En una selección de cuatro de ellas, presentamos a esas que se convirtieron en un hito a nivel mundial, por relatar historias de impacto.

1. Las cosas por limpiar

Se trata de un drama de diez capítulos basado en el exitoso libro autobiográfico Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land. La cuenta la historia de Alex, una joven madre luego de un largo calvario, escapa de una relación abusiva con su hija. Sin contar con recursos económicos, empieza a trabajar como empleada doméstica mientras lucha por construir un futuro mejor para su hija Maddy .

La adaptación deja en evidencia la dura realidad de muchas mujeres de diversas partes del mundo y lo visualiza de una manera cruda y humana, poniendo en evidencia temas de pobreza, la violencia doméstica y la resiliencia. Desde su lanzamiento,en 2021, la miniserie se posicionó como una de las más vistas de la plataforma, en total fue vista en aproximadamente 67 millones de hogares, convirtiéndose en el cuarto título más visto en Netflix durante 2021.

2. Bebé reno

Estrenada en abril de 2024, se trata de una miniserie que generó grandes controversias en diversas partes del mundo. Si bien se clasifica como una producción dramática de comedia negra, su contenido es de gran impacto. Durante siete capítulos, se trata de una producción autobiográfica de Richard Gadd, que fue adaptada a partir de su unipersonal teatral. En ella narra lA escalofriante historia de Donny Dunn, un aspirante a comediante que se convierte en víctima de una obsesión enfermiza tras un simple acto de bondad hacia Martha.

Esta situación distorsiona la existencia de Donny, que atraviesa por dificultosas situaciones. Además, expone la personalidad de Martha, una mujer acosadora. La miniserie deja en evidencia el daño psicológico del protagonista, como así también los diversos tipos de abusos que atraviesa. La historia dio lugar para diversas discusiones acerca de temas preocupantes Superó los 85.5 millones de espectadores.

3. Poco ortodoxa

La serie de cuatro capítulos sigue un momento de la vida de Esty Shapiro, una joven que pertenece a una estricta comunidad jasídica Satmar en Brooklyn, de la que decide huir en búsqueda de la libertad de sus acciones. Desde entonces, se enfrenta a una realidad que no conocía, como así también a las presiones de la comunidad.

Entre la tensión y presión, la producción se destaca por mostrar una situación que se acerca a una realidad que puede atravesar una persona y que se trata de la historia de vida de Deborah Feldman, narrada en su libro, Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Desde su estreno en 2020, se convirtió en un éxito de Netflix.

4. Adolescencia

Desde su estreno en marzo de este 2025, genera diversos debates al rededor del mundo. En cuatro capítulos se sigue en tiempo real el suceso que vive Jamie Miller, un joven de 13 años, que fue detenido acusado de ser el autor del asesinato de su compañera de escuela. La grabación en plano secuencia acompaña el duro relato, además de generar una ovación por la elección técnica.

La serie trata temas como la construcción de la identidad en la adolescencia y como es la influencia de las redes sociales con discursos de odio en este aspecto. Pero también, el rol de los adultos en este escenario como también cómo actúan las instituciones. El fuerte relato de los acontecimientos, con una narración emocional, generó gran impacto y al mismo que dio paso a hablar sobre estas temáticas. Superó las 114 millones de reproducciones.

Estas cuatro opciones disponibles en Netflix son parte de las producciones que tuvieron un fuerte impacto social y de allí su gran éxito. El relato de diversas problemáticas sociales atrapó a la audiencia y dio paso a los espacios de análisis y críticas.