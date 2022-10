Tras el terrible accidente que Vero Lozano vivió en Aspen, Colorado, hace 8 meses, la presentadora de "Cortá por Lozano" habló sobre las secuelas físicas y psicológicas que este infortunado accidente de le dejó.

En una entrevista con la periodista Catalina Dugli en su programa, Agarrate Catalina, la presentadora de Telefe confesó que no le quedaron traumas psicológicos tras el accidente y que espera a que sus piernas se recuperen al 100% para volver a esquiar. "En los tiempos que uno vive de locura, pienso que lo que pasó fue una mierda. Pero siento que ya está, no me quedó trauma”.

A 8 meses de su accidente en la nieve, Vero Lozano aseguró que volverá a esquiar.

Sobre la posibilidad de volver a pisar la nieve y esquiar, Vero Lozano fue muy clara: “Volvería a esquiar, cuando estén mejor mis patitas”.

Vero Lozano resaltó que este dramático accidente sirvió para unir mucho más a su familia y en especial, ayudó para que la su relación con Corcho Rodríguez, su esposo y padre de su hija Antonia, se haya hecho más fuerte.

“Esos cimbronazos fuertes, o te unen o te separan; a nosotros nos unió mucho. Yo me corrí como de ese lugar de estar para recibir, él es muy dador, es un amoroso. ¡Me bancó muy bien!", remarcó la famosa presentadora en su charla con Catalina.

Vero Lozano reveló la verdad del porqué no inició un juicio

Varias de las preguntas que se hicieron con mayor fuerza desde el minuto uno que ocurrió el accidente, fue, si la reconocida presentadora haría o no un juicio contra la empresa encargada del lugar. Recordemos que en febrero de este año, Verónica se cayó de una aerosilla a 7 metros de altura en una colina de nieve en Aspen, Colorado, Estados Unidos.

Al respecto de una juicio, por el accidente donde Vero debió ser operada de urgencia y recibir injertos de personas muertas para poder reconstruir sus tobillos, Lozano respondió: “Me asesore bien y no nos conviene hacer ninguna instancia legal, porque tenemos pocas posibilidades de ganar un juicio”, y subrayó: “El juicio era de acá a dos años, quería soltar esa energía”.

Verónica Lozano siempre ha destacado el tacto y el acompañamiento que tuvo la empresa encargada del parque de esquí, por lo que la llevó a no avanzar con demandas y juicios: "Ellos se hicieron cargo lo que costó la intervención quirúrgica, y no quería volver a pasar por todo eso”