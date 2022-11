Camila Homs atraviesa un momento complicado. No solo que no viajaría al Mundial de Qatar 2022 sino que no se sintió muy feliz al saber que la cantante popo y novia de su ex marido, integra el grupo de las mujeres de la selección

Según se difundió en el programa A la Tarde por América, Antonela Roccuzzo "sería la responsable de agregar en el grupo que las mujeres de la selección tienen para comunicarse por WhatsApp".

La rosarina, Antonela Roccuzzo, como si fuera la capitana del team mujeres, habría añadido a Tini y como suele suceder en estos casos, a Camila Homs no le habría caído muy bien.

Además, el panelista de A la tarde, Diego Esteves comento: "Lo que me dicen es que la situación hoy entre Tini y de Paul está inmejorable. Es inmejorable. Hoy están muy bien. ¿Y qué pasó hace una semana en el recital de Tini en Rosario? Fue toda la familia Messi a ver a Tini Stoessel y eso marca un termómetro en la relación de Tini con de Paul".

Camila Homs está muy sensible como sucede en toda separación y la incorporación de Tini al grupo de mujeres de la selección pareciera no generarle alegría.