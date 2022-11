Camila Homs dio detalles de su ruptura con Rodrigo de Paul y terminó llorando 

Mientras se prepara para alentar a la Selección Argentina junto a sus hijos en Qatar 2022 y acompañar a Rodrigo de Paul, Camila Homs blanqueó su crisis amorosa con su pareja Carlos Benvenuto. Además, dio una entrevista en la que terminó llorando por referirse a su ruptura con el jugador de fútbol.

La modelo dio una entrevista para Las Tardes de El Nueve, y contó detalles sobre su regreso al país luego de terminar su relación con el actual novio de Tini Stoessel. Además, reconoció el apoyo fundamental que le brindaron sus hijos para atravesar este duro momento.

“No fue fácil. No, no, no. Aparte me pasaron un montón de cosas este año. Tengo un nene de un año y medio y pienso que tiene 15 por todo lo que pasó. Fue un montón” comenzó diciendo Homs en diálogo con Tomás Dente y Pía Slapka.

“Agradezco que me haya pasado todo lo que me pasó y tener a mis hijos que son la luz de mi vida. Ay, no puedo hablar… Nombro a mis hijos y ya me emociono. Soy re sensible” agregó entre lágrimas.

Cabe recordar que Camila Homs y Rodrigo de Paul son padres de Francesca y Bautista. “Mis hijos son todo. Creo que, sin ellos, la verdad, no hubiera podido salir como salí. Levantarme, verles la carita y decir ‘tenés que seguir. Mis hijos me dan fuerza que me sale y me dice ‘dale’” cerró.

Cuándo llega Camila Homs al Mundial Qatar 2022 para apoyar a Rodrigo De Paul:

Los rumores sobre la crisis de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel aumentan cada vez más. Lo cierto es que el panorama comienza a ponerse más complejo para el futbolista, luego de que trascendiera la noticia de que Camila Homs estará presente en el Mundial Qatar 2022 para apoyar a la selección Argentina.

Durante la jornada del jueves se conoció que la modelo por fin decidió ir al país asiático, sin embargo, no aportó detalles de cuándo viajará. Ante esto, el periodista Juan Etchegoyen develó el día que Camila Homs viajará a Qatar. En su acostumbrado Mitre Live, el comunicador apuntó: "Hay una información muy importante de Camila Homs que me la cuenta una fuente inobjetable, no voy a decir quién me lo dijo, está confirmado que ella no va al Mundial en su primera fase ni tampoco sus hijos", aseguró el comunicador especialista en espectáculos.

Asimismo, confirmó que la fecha de llegada de la rubia a la competencia intercontinental será cerca del partido que defina al campeón del mundo. "Alguien me decía el fin de semana que si ella va a Qatar será para los partidos finales, ella quiere que sus hijos disfruten con su padre si es campeón del mundo", señaló Etchegoyen.

"De la única manera que puede viajar ella es si Argentina clasifica a la semifinal u obviamente una final, esa es la información que tengo", precisó el periodista, respondiendo una de las últimas incógnitas que la prensa rosa se hacía. En conclusión, el viaje de Camila Homs dependerá exclusivamente si La Scaloneta llega a instancias finales. ¿Veremos a la modelo en el mismo lugar que estará Tini apoyando a Rodrigo De Paul? Tocará esperar.

