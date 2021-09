A los 57 años murió Willie Garson, "Standford" en Sex and the City

Hollywood llora la muerte de Willie Garson quien saltó a la fama mundial por encarnar al mejor amigo de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City. El actor murió este martes 21 de septiembre a los 57 años tras una lucha contra el cáncer.



La noticia fue confirmada por el portal estadounidense TMZ, aunque no se revelaron detalles de su fallecimiento. Además, a través de la revista Variety un familiar del actor confirmó su deceso.



Garson le daba vida a Stanford el amigo gay de Carrie en la serie de HBO que tendrá su reboot llamado And Just Like That.

Representantes de HBO y HBO Max compartieron un homenaje a Garson el martes. "Willie Garson estaba en vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos en su universo", se lee en el comunicado.