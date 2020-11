A los 88 años, murió Nelly Raymond

Hoy el espectáculo tuvo una gran perdida. Nelly Raymond estaba a punto de cumplir 50 años de trayectoria. La periodista y tía de Juan Alberto Badía, falleció esta madrugada en el Hospital Español, donde había sido internada por un cuadro de deshidratación.

Había comenzado en 1971 pero en otro rubro: como bailarina clásica en el Teatro Colón. En sus inicios también tuvo un importante paso por el teatro, especialmente en comedias y revistas, y en radioteatros.

Sin embargo, en 1956 tuvo su debut televisivo con "¡Pasa cada cosa!", junto a Tincho Zabala y Pepe Soriano, y desde entonces mantuvo un intenso nivel de actividad que se extendió hasta avanzados los años `80. Además compartió pantalla con otras grandes figuras del medio como Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Cacho Fontana y Leonardo Simons entre otros.

También se destacó durante varios años como conductora y traductora para la televisión local de la entrega de los premios Oscar y Miss universo.

La noticia fue confirmada por su sobrina nieta, la también conductora Lucía Ugarte, a través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, en las que compartió fotos de su extensa carrera.

Que descanses en paz Tía #NellyRaymond 🙏 Gracias por contagiarme tu fuerza, glamour, por inspirarme, por hacerme reina de belleza... nunca me voy a olvidar el año nuevo que pasamos solas en tu piso sobre la 9 de julio brindando champagne 🥂 y riéndonos de la vida. 💓 pic.twitter.com/JiHtkzyJ9Q — Lucía Ugarte del Campo (@lucia_ugarte) November 19, 2020

"Que descanses en paz, tía. Gracias por contagiarme tu fuerza, glamour, por inspirarme, por hacerme reina de belleza. Nunca me voy a olvidar el Año Nuevo que pasamos solas en tu piso sobre la 9 de julio brindando champagne Brindando y riéndonos de la vida. No nos sacábamos muchas fotos porque vos estabas harta de los paparazzi, pero cada tanto me dejabas robarte una", escribió.

Recién llegan mis papás con el acta de defunción de mi tía #NellyRaymond Falleció el miércoles 18 de noviembre a las 21:45h por insuficiencia respiratoria en el Centro Gallegos donde fue muy bien atendida por los profesionales médicos. — Lucía Ugarte del Campo (@lucia_ugarte) November 19, 2020