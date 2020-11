Lucía Ugarte tuvo que ser internada después de congelar óvulos: "Pudo ser mortal"

Lucía Ugarte, la conductora de Chicas Guapas TV tuvo que ser operada de urgencia en el Hospital Italiano debido a una fuerte infección producto a la decisión de congelar óvulos.

"Estoy desde el 31 de octubre con dolores intermitentes, transpiración por las noches, fiebre, dolor de cabeza. Vine 3 veces a la guardia, me hicieron test COVID antes que nada, guardia ginecológica -porque congelé óvulos el 13 de octubre-, y nadie me encontraba nada", comenzó diciendo la también empresaria al portal Exitoína.

"En análisis de sangre más intensos me dio que tenía una infección, pero no encontraban qué era por ningún lado, de hecho ayer a la mañana fui a control clínico. A las 14 horas, de la nada, se me partía la panza del dolor, estuve con vómitos y empecé a temblar súper fuerte. Me vino a buscar una ambulancia del Hospital Italiano", aseguró con notable angustia.

Más tarde y en plena recuperación al cuidado de sus padres, Lucía explicó: "Me hicieron más estudios y ecografía, tampoco salía nada tan extraño, pero decidieron hacerme una laparoscopía. Pensaron que tenía un ovario torcido (que tenían que corregir o extraer), pero finalmente cuando me abrieron en cirugía de urgencia, se dieron cuenta de que tenía quistes con pus y uno había explotado".

Lucía en la última edición impresa de CARAS cuenta su experiencia y abre el debate sobre la situación de congelar óvulos, además explica su posición al alquiler de vientre.

"Tenía toda la panza llena de pus y si no se sacaba a tiempo podía ser mortal", sentenció. Al tiempo que contó: "Me drenaron, me hicieron un lavaje y ahora sigo con drenaje abdominal y controles. De a poco volví a caminar muy despacio porque me duele, y si evoluciono bien entre mañana y el lunes me darían el alta".

"Dicen que la infección puede haber pasado en la punción al congelar óvulos, pero es 1 caso en 1000. Es como una infección en cualquier operación. Ojalá haya más información sobre este tema, para que las mujeres que se lo hagan estén alertas", cerró Ugarte.

La reconocida Chica Guapa se encontraba hasta el momento organizando su boda y sus proyectos laborares ligado a la moda.