Cami Mayan, ex de Mac Allister, sorprendió con un sensual look de noche: "Lo que dejaste ir"

Cami Mayan se impuso como una de las influencer y tik toker con más crecimiento en los últimos meses y sus looks marcan tendencia.

La ex novia de Alexis Mac Allister hizo estallar las redes con un look sensual de noche que generó comentarios entre sus seguidores.

Cami Mayan compartió imágenes con Sofi Gonet, otra reconocida tik toker, en la que lució un top de lentejuelas sin espalda con pailletes y una mini con frunces que acompañó con bucaneras.

Cami Mayan.

Esta publicación logró que sus followers destaquen su look pero también mencionaron al jugador de la Selección de quien se separó hace algunos meses en medio de un escándalo. "Lo que dejaste ir", "En tu cara Mac Allister" "Esta vez la pifió el colorado" fueron algunas de los comentarios de sus seguidores.

Los comentarios a Cami Mayan en su post.

Cami Mayan rompió el silencio sobre su separación con Mac Allister

La separación de Cami Mayan con Alexis Mac Allister generó un gran revuelo porque se supo que el deportista terminó el vínculo de manera abrupta.

El deportista habría dejado a Cami Mayan de un día para el otro para comenzar una relación con su mejor amiga, Ailén Cova.

Meses después de esta ruptura, la influencer habló por primera vez de esta situación. “Fue raro, difícil, no me esperaba llegar y ver noticias sobre mí. Fue muy fuerte. Hay que pasarlo, no queda otra. Este es un proceso que tardará en sanar. Muchas chicas me escriben diciendo que les pasó una situación parecida a la mía”, dijo en Intrusos.

Cami Mayan

Luego, Cami Mayan explicó: “No seguimos en contacto con Alexis. Todo es difícil. No quiero entrar e detalles. Con su familia todo bien. No soy una persona que se quede en la cama”.

AL.M