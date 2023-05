Cami Mayan fue tendencia por más de un día completo en las redes sociales después de la aparición del futbolista Alexis Mac Allister con su nueva pareja, Ailén Cova, en el casamiento de su compañero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez.

Cuando los argentinos vieron al deportista de Brighton FC disfrutar de su nueva relación en la fiesta, las redes sociales se revolucionaron y no tardaron en recordar lo ocurrido con Cami Mayan, lo que causó que su nombre se convirtiera en un trending topic. Pero esa no fue la única razón, sino que una gran cantidad de público femenino, que mostraron su indignación, se encargó de demostrarle su cariño, al punto de catalogarla como una especie de "mejor amiga".

La imagen que revolucionó las redes.

Además, las internautas y seguidoras de la modelo todavía mostraban su indignación ante lo sucedido el lunes 29 de mayo, cuando Cami Mayan recuperó la tenencia de su perra Kim, quien estaba viviendo con Alexis Mac Allister en Inglaterra desde su ruptura. Con mucha emoción, la influencer no tardó en contarle la noticia a sus seguidores y recibió mucho cariño por ello.

Cami junto a su perra Kim.

Cami Mayan logró crear un vínculo con sus seguidores tras la escandalosa separación que tuvo con el campeón del mundo, y ahora la joven consiguió convertirse en influencer gracias a las miles de personas que la siguieron en sus diferentes redes sociales.

El mensaje de Cami Mayan tras su ruptura

En su cumpleaños, la influencer aprovechó para compartir con sus seguidores cómo estaba tras su polémica separación. "Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía", comenzó en la publicación.

Y cerró en su posteo: "Sobre todo empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí. Y de distintas formas. En algunos que quizás sin ni siquiera conocernos, están ahí y créanme que se siente el amor también".