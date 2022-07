Hace un año Soledad Aquino vivió una de las peores experiencias de su vida. La madre de Cande y Mica Tinelli atravesó hemorragias digestivas y paros cardiorrespiratorios, mientras tuvo que hacerse un trasplante de hígado. Doce meses después, la ex de Marcelo Tinelli dio una entrevista y habló sobre su estado de salud y cómo atravesó su exitosa recuperación.

A un año de su trasplante de hígado, Soledad Aquino habló sobre su estado de salud

“Estoy feliz, feliz. Y aparte, no sé si por tener un hígado joven, me siento como nueva. Con pilas para todo. Estoy proyectando con amigas un laburo. Una salida para divertirme, para pasarla bien y que me viene bien económicamente. Se te abre como un campo distinto. Como dice una amiga mía, maestra de yoga: ‘como estuve en planos diferentes se te abren otras aperturas de la vida’. Por eso tengo sueños muy premonitorios” expresó Soledad en una entrevista con Infobae sobre su estado de salud, a un año del trasplante.

A un año de su trasplante de hígado, Soledad Aquino habló sobre su estado de salud

Luego de ser diagnosticada con una cirrosis hepática, la ex de Marcelo Tinelli fue ingresada en el Sanatorio La Trinidad del barrio de Palermo para recibir un trasplante de hígado. Aquino consiguió un donante compatible, para someterse a un procedimiento quirúrgico donde se debió extirpar el hígado que ya no funcionaba de forma adecuada, y reemplazarlo con un órgano saludable de un donante fallecido.

A un año de su trasplante de hígado, Soledad Aquino habló sobre su estado de salud

“Se vive con mucha alegría. Me costaba caminar al principio. Ponele: no entraba al gimnasio, que tengo abajo, subía las escaleras a dos por hora. Pesaba 49 kilos, estaba medio medio, pero estaba feliz. Feliz de estar en casa. No sabés, era una gloria, después de un año de no ver tu casa, tus cosas, vivir en un cuarto todo blanco y frío, aunque las chicas me llevaron una Virgen, me llevaron esa fuente de agua... Pero no es lo mismo que tu casa” expresó Soledad respecto a su estado de salud, luego de haber recibido un trasplante.

A un año de su trasplante de hígado, Soledad Aquino habló sobre su estado de salud

“Estoy queriendo hacer de vuelta flamenco, que es lo mío, lo que sé manejar. Pero bueno, estamos tanteando. Mi socio es relacionista público de varios lugares de comida. Entonces la idea es incorporar de vuelta algo de arte. Lo estamos hablando, viendo, porque yo ya no me expongo más a que me usen. Ya basta. Si lo armo, lo armo bien” aseguró la madre de Cande y Mica Tinelli sobre su presente.

Al finalizar la entrevista Aquino agradeció a su familia, a sus hijas, a Marce, a Guillermina Valdés, y a los médicos, por estar presentes y darle ánimos. “Sin eso no podes vivir. Después, a la gente, a las cadenas de oraciones” cerró.

Chato Prada describió a Marcelo Tinelli ahora que está lejos de Guillermina Valdés

hato Prada tuvo una cálida entrevista con Catalina Dugli en su programa, Agarrate Catalina, de La Once Diez. El productor y mano derecha de Marcelo Tinelli, fue interrogado sobre la nueva faceta que se le atribuye a Marcelo Tinelli en redes sociales y medios de comunicación, de ser ahora, el soltero más cotizado del país.

Chato Prada describió a Marcelo Tinelli ahora que está lejos de Guillermina Valdés



Luego de que se conociera el quiebre, aparentemente definitivo, entre Tinelli y Guillermina Valdés, madre de su hijo Lolo Tinelli, se generaron rumores sobre una posible reconciliación del conductor de TV, con Paula Robles, la madre de su hija Juanita Tinelli. Al ser consultado sobre esto, Chato Padra remarcó que todos esos rumores le generan algo de risa, pero que él no es quien pueda hablar sobre la vida privada de su amigo y jefe, Marcelo Tinelli.

“Marcelo está muy bien, él siempre tuvo excelente relación con sus ex. ¡Son las madres de sus hijos! Marcelo está contento con todos sus hijos, disfrutan, él es re familiero, se junta, hace muchos planes con sus hijos”, expresó el productor de El Trece, y agregó: “Nosotros nos juntamos y hablamos de trabajo, del programa, de la artística, no de su vida, porque eso es un espacio personal de él, es cosa de él. No quiero opinar de algo muy privado de él", comentó el Chato Prada.

Catalina insistió en que Marcelo es visto como uno de los solteros más apetecidos ahora en el mundo del entretenimiento y sobre eso, sin dar muchos detalles, el Chato Prada contó cómo ve a físicamente a Tinelli: “Te puedo decir que se lo ve muy bien, está muy fachero, entrenando mucho, está muy moderno Marcelo”.

Sobre el vínculo entre Marcelo y su hijo Francisco, con quien va a empezar a trabajar, el esposo de Lourdes Sánchez afirmó: “Fran está muy cerca de él. Francisco es muy compañero de Marcelo. ¡Buenos, todos sus hijos son muy compañeros! Siempre están muy cerca”.

FF