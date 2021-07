A comienzos de 1994, la revista de espectáculos inglesa The Stage publicó un aviso de casting para chicas de 18 a 23 años que sepan cantar y bailar. La audición fue llevada a cabo por Heart Managment, y en la fila más de 400 chicas esperaron su momento para mostrar sus habilidades. El casting fue exhaustivo, y las postulantes fueron audicionando con excéntricos looks, brillos, peinados y ropa llamativa. Solo cinco jóvenes fueron seleccionadas para formar parte de las Spice Girls: Victoria Adams, Melanie Brown, Geri Halliwell, Melanie Chisholm y Emma Bunton.

A 25 años de su debut: así lucen las Spice Girls hoy

El objetivo de los productores era más que un proyecto ambicioso. Con un contrato millonario por cinco discos, las Spice Girls fueron de a poco conquistando a sus fans. En julio de 1996 publicaron su primer single, Wannabe, y una vez que salió el video filmado con una sola cámara, el impacto fue inmediato. La canción logró posicionarse como numero 1 en Inglaterra, Estados Unidos y en cuarenta países más.

A 25 años de su debut: así lucen las Spice Girls hoy

Cada una con su apodo y personalidad, las Spice Girls conquistaron el mundo gracias al esfuerzo y trabajo realizado durante todos esos años. Superaron las expectativas y ambiciones de los productores, gracias a una operación de marketing que funcionó de manera perfecta.

A 25 años de su debut: así lucen las Spice Girls hoy

La clave del éxito fue el mensaje que había detrás de la música pop: El “Girl Power” generó un efecto profundo y contundente, positivo y estimulante. En sus letras, el mensaje valoraba la amistad, la diversidad y la libertad, y varios de sus temas fueron tomados como banderas por las agrupaciones LGTBIQ+. La Spicemania generó una ola de fanatismo, que no tardó en ser comparada con la Beatlemania. Grabaron discos, hicieron giras, libros, revistas, una película y hasta tuvieron su propia colección de Barbies. Fue tal el éxito de las Spice Girls, que las empresas se peleaban por sponsorearlas.

Geri Halliwell, Ginger Spice:

Así lucen las Spice Girls hoy: Geri Halliwell

Geri Halliwell fue la primera en abandonar el grupo en 1998. Aunque probó suerte como solista, escribió libros infantiles y en el año 2020 estrenó “Rainbow Woman”, una serie en YouTube. Con 48 años, continúa siendo cantante y ayuda en causas benéficas. Tuvo su primera hija en 2006 y contrajo matrimonio hace seis años con Christian Horner, ex piloto y empresario del automovilismo britanico.

Melanie Chisholm, Sporty Spice:

Así lucen las Spice Girls hoy: Melanie Chisholm

Melanie Chisholm es quien lució los outfits deportivos en el grupo musical. La cantante y compositora, fue considerada como la mejor voz de las Spice Girls, es por eso que luego de la disolución del grupo, lanzó ocho álbumes y vendió 23 millones de copias. Con 47 años también formó su familia, y es madre de una niña nacida en 2009. En 2015 está en pareja con el empresario musical Joe Marshall.

Melanie Brown, Scary Spice:

Así lucen las Spice Girls hoy: Melanie Brown

Melanie Brown fue la más descarada del grupo, y su piercing en la lengua causó furor en esa época. Luego de la disolución del grupo, la Scary Spice tuvo bastante éxito con su carrera solista. Participó como jurado en diferentes programas de talentos en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia: “The X Factor”, “America’s Got Talent” y “Dancing With The Stars”. Hoy con 46 años, se casó dos veces y es madre de tres hijos. Escribió “Brutally Honest”, el libro donde expuso su lucha para salir de una relación abusiva.

Victoria Beckham, Posh Spice:

Así lucen las Spice Girls hoy: Victoria Beckham

En más de una entrevista, Victoria Bechkam contó que era la “vetada” en los conciertos. Le apagaban el micrófono en pleno show, y parecía que su presencia solo tenía como fin completar el resto de las personalidades. Luego de la disolución del grupo, sacó su disco solista, pero no logró tener éxito y abandonó la música. En la actualidad, la Posh Spice es una de las diseñadoras de moda más importantes del mundo, y formó su familia junto a David Beckham. En abril cumplió 47 años y muy preocupada por su imagen, en el último tiempo pasó por el quirófano para mejorar su nariz, pómulos y mentón.

Emma Bunton, Baby Spice:

Así lucen las Spice Girls hoy: Emma Bunton

Emma Bunton es la menor del grupo, y su papel aniñado con colitas en el pelo, se convirtieron en un símbolo para la época. La rubia siguió su carrera musical como solista y en 2019 lanzó su álbum “My happy place”. Hoy con 45 años, Emma es la empresaria dueña de “Kit & Kin”, la firma de pañales y otros productos para el cuidado de los bebes. Publicó “Mama you got this”, su libro dirigido para las madres primerizas.

​

FF