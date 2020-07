Melanie C: "Me dio miedo volver a ser parte de las Spice Girls"

El año que viene se cumplen 25 años desde que las Spice Girls irrumpieron con su música y le gritaron al mundo su potente mensaje feminista y de autoaceptación. Algo que -quizás sin saberlo en un principio- cambió el rumbo de toda una generación que las seguían a sol y a sombra. Al día de hoy esta generación, la que ellas mismas apodaron "Generation Next" en los noventa, es también la que consiguió tener voz propia a la hora de alzarse a favor de diferentes causas como la discriminación racial, la inclusión, la igualdad de género y por supuesto, la lucha feminista, entre otras tantas.



Melanie Jayne Chisholm -a quien todos conocen como "Mel C"- es una de estas cinco icónicas mujeres que, a pesar del paso del tiempo, sigue más vigente que nunca. La artista de 46 años está trabajando en un nuevo disco, el cual, como ya pudimos oír en los tres singles que vieron la luz hasta ahora, será bailable y electropop.



Si bien por el momento no ha revelado el título del sucesor de "Version of Me" (2016) , en diálogo con CARAS se refirió al desafío de promocionar su nuevo material en medio de la pandemia, su rol como madre y por supuesto la exitosa vuelta de la banda oriunda de Reino Unido que, al parecer, tiene mucho futuro por delante.





Teniendo en cuenta la cuarentena por coronavirus, ¿cómo fue el proceso de grabar este álbum?

Tuve mucha suerte en haber escrito y grabado la mayor parte de este disco antes de tener que entrar en cuarentena. Pero sin embargo, hubo algunas cosas que sí tuve que hacer durante el confinamiento. Por ejemplo, tuve que grabar algunos "ad libs" para una de las canciones desde mi celular, en una "nota de voz". La mayor parte del álbum es pop y electro, pero justo este track es un poco más "extraño" y el productor con el que trabajé me decía que grabe con mi celular porque le daba un efecto muy "cool". Entonces de repente me encontraba en mi cuarto, cantando estas cosas locas en mi celular... (risas) Y se lo mandé y funcionó a la perfección. Así que bueno, la mayor parte del álbum, el mezclado y toda la post-producción la pudimos hacer sin problemas de forma remota... ¡por suerte!.

¿Y sobre el hecho de tener que promocionarlo bajo estas circunstancias de forma "virtual"?

Es extraño. Estaba en Los ángeles, después de un fin de semana de estar promocionando también parte del material en Nueva York, y de repente se decretó la cuarentena. Tuve que volver a mi casa acá en Reino Unido y fue como: "¿Y ahora qué hago? ¡Tengo un disco a punto de salir y no lo puedo mostrar!" Como artista, con un material nuevo en el que trabajé tan duro, tuve que tratar de reinventarme de una forma creativa. Estar en contacto con mis fans a través de las redes sociales, organizar algunas presentaciones de forma remota con mis "Dj sets", ponerme en contacto con gente de alrededor del mundo desde la comodidad de mi living... (risas) Creo que igual fue todo muy positivo porque tuve la posibilidad de llegarle a más personas.

¿Qué fue lo más complicado de "trabajar en casa"?



Fue difícil porque está mi hija dando vueltas...y a veces me vuelve un poco loca (risas) Y también tengo que cumplir con otras obligaciones como lavar los platos... (más risas)

¿Cómo te las ingenias para ser una mamá presente y a la vez una pop star?

Es difícil ser mamá cuando se está tan ocupada. Pero esto no me pasa solo a mí sino que a todas las mamás que trabajan, ser mamá ya de por sí es un trabajo arduo. Creo que es todo un desafío encontrar el balance, pero puedo hacerlo. Siempre me aseguro de pasar tiempo "de calidad" con mi hija. Ahora estoy trabajando mucho por la promoción de este disco pero en cuanto pueda voy a tomarme unas vacaciones con ella, las dos solas. Y pasar lindos momentos "de chicas".

¿Te gustaría que tu hija Scarlett siga tus pasos en la música?

No creo que quiera ser cantante y la verdad que eso me da mucho alivio. Creo que es mucha presión el hecho de que tus padres esperen que sigas algún camino en especial. Ella es muy creativa y una artista increíble por lo que seguramente siga algo relacionado a eso. Es muy decidida y sabe lo que le gusta.

¿En qué te inspiraste para hacer este nuevo trabajo discográfico?

La inspiración fue el momento de mi vida en el que me encuentro ahora. El año pasado al subirme al escenario como "Spice", me di cuenta que me daba miedo el hecho de tener que convertirme en "Sporty Spice" otra vez. Pero rápidamente me di cuenta de que no me convierto en ella, sino que yo soy ella. Es una parte de mi, junto con otras tantas partes de mí. Y de hecho el primer single de este disco, "Who I am", habla de eso. De la aceptación. Aceptar cada aspecto de nosotros, no sólo celebrar los éxitos sino que también los momentos difíciles que tenemos que atravesar.

Sobre tu canción, "Blame it on me"... ¿Cuál es la historia detrás?

Es una canción sobre una relación en la que te diste cuenta que la persona con la que estabas no era la que pensabas que era. Alguien que te desilusionó. Es sobre una relación tóxica...

¿Y cómo hiciste para transformar esta "historia dura" en un mensaje positivo para tus fanáticos?

Personalmente siempre encontré fuerza en la música. Crecí escuchando a mis artistas favoritos en mi habitación, Como adolescente salía con mis amigos, con mi novio...también llegaron los primeros desengaños amorosos y me han roto el corazón... Y la música siempre fue mi refugio. Como artista siempre quise darle a mis seguidores lo mismo que otros artistas me dieron a mí... Porque canto sobre experiencias personales y la realidad es que siempre encontré fuerza allí.

¿Con qué nos vamos a encontrar en este disco?

Con este disco quise hacer algo pop, bailable y electrónico. Hace dos años que "pincho" discos como Dj por lo que me nació una verdadera pasión por la música electrónica. Fue muy divertido entrar al estudio y trabajar en colaboración con escritores y productores jóvenes. Las canciones van a sonar muy bien, pero para mi fue muy importante tener un mensaje detrás sobre ser honestos, con sentimientos profundos... Por eso además de hacer un disco con el que se puedan poner a bailar, también es un álbum con el que se pueden sentar a escucharlo. Estoy feliz y creo que conseguí un resultado perfecto.

Cuando era chica, fuiste mi primer referente feminista. ¿Cómo te sentís con el hecho de representar la voz de toda una generación?

Yo y las demás Spice Girls hablamos a menudo de esto. Y la verdad es que sentimos que fuimos muy privilegiadas al tener esa voz. Cuando empezamos solamente éramos cinco chicas que querían cantar sus canciones y hacerse famosas. Pero la realidad es que así como llegamos a la industria de la música, nos encontramos rápidamente con el sexismo: nos consideraban sólo unas chicas que tenían que vender discos y revistas. Y nosotras teníamos algo que probar, una misión. Y eso por suerte hoy en día evolucionó.

¿Qué crees que fue lo que las hizo tan especiales como grupo?

En lo personal creo que lo más especial de las Spice Girls es que somos todas muy diferentes, individualmente todas tenemos puntos de vista muy potentes. Es ridículo lo diferente que somos, no deberíamos de poder funcionar como grupo. Y así y todo funcionó de una forma mágica. Cuando estamos todas juntas es muy poderoso. Y este es un mensaje muy importante para el mundo entero, porque lo que nos da fuerzas es que nos apoyamos las unas a las otras.

¿Esperabas que la vuelta de la banda con el "Spice World Tour" tuviera la repercusión y el éxito que tuvo?

Definitivamente no. Si bien estábamos muy optimistas y entusiasmadas, la verdad es que no. Sabíamos que habíamos planeado un show conceptual muy potente, en el que queríamos apelar a la nostalgia emotiva sin dejar de hacer algo actual y moderno. Queríamos celebrar todo lo que habíamos conseguido en los 90s, pero la verdad es que la repercusión que tuvimos nos sorprendió. De verdad que nos quedamos en shock porque los tickets salieron a la venta y enseguida se agotaron. Yo estaba en Australia y no dejaban de llamarme para avisarme que íbamos a agregar más fechas. ¡Fue una locura! De hecho, mucho más grande de cuánto tocábamos en los noventas.

¿Por qué crees que se dio este éxito?

Creo que esto es porque nuestros fans crecieron y fue como que todos estaban felices con que esto sucediera. Tocamos en estadios enormes y, así y todo, estábamos todos en la misma sintonía. La energía y el amor que respiramos en nuestros conciertos, realmente me dejó sin palabras.

¿Sueñan con ver a Victoria Beckham otra vez en los escenarios con ustedes?

Absolutamente. Siempre estamos tratando de convencerla, quizás algún día lo logremos. Todas creemos que alguna vez va a aceptar. Seguimos cruzando los dedos (risas)

¿Tienen planes de volver al estudio juntas y grabar un disco?

Por el momento no. Creo que una vez que se calme todo y podamos viajar, la prioridad será hacer más shows. Llegar a Sudamérica, donde nunca pudimos estar, es uno de mis deseos más grandes.

¿Y cómo solista?

Planeo iniciar una gira también como solista, definitivamente está en mis planes. Veremos en qué resulta todo esto para el mundo, pero creo que finalmente, si todo sale bien, voy a poder en 2021 llevar este disco a una gira.