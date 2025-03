Desde Demi Moore hasta Karla Sofía Gascón, las tres polémicas detrás de la glamourosa gala de los Premios Oscar 2025

Los Premios Oscars 2025 no solo lograron coronar a los mejores del cine del último tiempo, sino que también fueron centro de polémicas que se venían cocinando desde las redes sociales. Algunas celebridades sorprendieron con sus apariciones y roles durante la noche especial, mientras que otras lo generaron casi sin percibirlo. Los usuarios en redes sociales no pudieron mantener el silencio, y Demi Moore, Adrien Brody y Karla Sofía Gascón se volvieron tendencia.

Caption

Las tres polémicas detrás de los Premios Oscar 2025

1. Del éxito al fracaso: Karla Sofía Gascón

Los usuarios latinoamericanos no dudaron en mostrar su enojo con la película "Emilia Pérez" desde su estreno en los cines. Esto puso un blanco en la espalda de todo el elenco que participó, pero sobretodo en su protagonista, Karla Sofía Gascón. La mujer española se volvió foco de atención debido a polémicos posteos en su cuenta de X, que provocaron que el odio hacia ella creciera.

Esto hizo que no se presentara en la alfombra roja, y que tampoco quisiera ser mostrada en varias ocasiones frente a cámara. Para cerrar la noche, perdió el premio de "Mejor Actriz", siendo una de las promesas, frente a la joven Mikey Madison, protagonista de "Anora".

Karla Sofía Gascón

2. Largo discurso y un beso polémico: Adrien Brody

Adrien Brody se subió por segunda vez en su vida al escenario de los Premios Oscar, para recibir el galardón de "Mejor Actor". El reconocido artista le dio vida al László Tóth, el arquitecto protagonista de "The Brutalist". Sin embargo, las redes sociales apuntaron contra él por varias razones. Al ser anunciado ganador, el actor lanzó su chicle a su pareja, Georgina Chapman, y quedó grabado en el vivo. No solo eso, sino que su discurso rompió el récord al ser el más largo de los premios, con una duración de 5 minutos y 40 segundos.

Sumando a las polémicas con su pareja, Adrien Brody decidió recrear, veintidos años después, el beso que le dio a la actriz Halle Berry cuando ganó su primer Oscar. Todo esto ocurrió frente a su novia, quien no parecía molesta con la situación. El artista no dudó en pedir perdón y explicar que no había querido lanzarle el chicle, pero los usuarios no lo dejaron pasar, y lo tildaron de "ególatra" y "desatento" con su pareja y con el público.

Adrien Brody

3. La favorita de muchos, no llegó al premio: Demi Moore

Demi Moore sufrió una de las peores decepciones. La actriz, que viene esperando su premio durante toda su carrera, fue una de las favoritas por las redes sociales para llevarse el premio a "Mejor Actriz". Sin embargo, la interpretación de Mikey Madison se robó la atención de la Academia, y la joven fue coronada como la ganadora.

Esto llevó a que varios acusaran de que no habían valorado la trayectoria de Moore, y que representaban lo que "La Sustancia" criticaba en su historia. No obstante, la actriz se mantuvo calma y felicitó a su colega, quien se llevaba su primer premio.

Demi Moore

Estas tres celebridades se quedaron en la boca de todos los presentes, dada su participación en los Premios Oscar 2025. Sin embargo, hubieron algunos usuarios que salieron en su defensa o a explicar algunas de la situaciones donde estuvieron involucrados. A pesar de eso, se volvieron tendencia y muchos dieron sus puntos de vista sobre las situaciones que protagonizaron.

A.E