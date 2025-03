Los looks de los Premios Oscar 2025 dejaron de qué hablar a varios fanáticos del mundo de la moda. Su originalidad y estilo único dejó en el reflector a varios actores y actrices que utilizaron la alfombra de la gala y las fiestas para demostrar sus talentos fashionistas. Una de ellas fue Zoë Kravitz, quien se llevó los mayores comentarios por un jugado vestido que decidió mostrar en una de las dos fiestas organizadas, tras la entrega de galardones.

Zoë Kravitz sabe cómo llevar un look único para cualquier evento importante. Las transparencias y el encaje son su estilo favorito para cualquier gala y fiesta relacionada con el mundo del cine. Por eso, las fiestas de los Premios Oscar 2025 no fueron una excepción. Este año, Netflix y Vanity fueron los dos organizadores principales para el después de la premiación, y en donde la mayoría de las celebridades se volvieron a reunir para celebrar los triunfos o nominaciones que obtuvieron.

En el caso de la hija de Lenny Kravitz, decidió hacer su aparición en la fiesta organizada por la reconocida revista estadounidense y se llevó todas las miradas con su look. El mismo era un vestido ceñido al cuerpo, total black, de la lujosa marca Saint Laurent. La misma vistió también a Cillian Murphy y Zoe Saldaña, quien subió al escenario de los premios. Sin embargo, se llevó las miradas la actriz y cantante, por un detalle especial que llevaba en la espalda.

El vestido negro de Zoë Kravitz mostraba un pronunciado escote en la espalda que llevaba más allá de la parte baja. Estaba remarcado por un pequeño moño y una tela transparente que llevaba pequeños brillos por doquier. De esta manera, lució un look "cheeky", pero mantuvo la elegancia y sofisticación de los premios. Además, volvió a traer a la alfombra las transparencias para todos aquellos que se animen a portarlas en las zonas más insólitas.

Zoë Kravitz creó revuelo en las redes sociales, quienes algunos se enamoraron del look, mientras que otros se mostraron disgustados con la transparencia. A pesar de eso, la actriz se llevó todos los reflectores y la prensa estadounidense no dudó en hablar sobre el look firmado por Anthony Vaccarello, actual director creativo de Yves Saint Laurent. Otras celebridades también utilizaron este recurso, y mostraron hermosos vestidos que mostraban algunas partes de su cuerpo.

