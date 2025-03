De Rosalía a Hailey Bieber y Kim Kardashian, todos los jugados looks del after party de los Oscar 2025

Los Premios Oscar 2025 fueron tendencia como todos los años, y las celebridades pudieron mostrar sus talentos en la moda, tras la entrega de galardones. Fue en el after party organizado por la revista Vanity Fair que figuras se destacaron sobre otros por la originalidad de sus looks y los extravagantes estilos que se eligieron. Entre encaje, vestidos voluptuosos y colores tendencia, las famosas como Rosalía, Hailey Bieber y Kim Kardashian marcaron los looks más jugados.

Los looks más jugados del after party de los Oscar 2025

Si hay un estilo que enamora a todos los fanáticos de la moda, es el total black. Muchas celebridades optaron por dejar de lado los colores tendencia, y se la jugaron por un diseño único con un tono oscuro. Hailey Bieber, Selena Gomez y Miley Cyrus decidieron volver a traer los vestidos topless, donde entre brillos y tules marcaron diferentes formas de lucirlos. Mientras que la actriz de Emilia Pérez fue por lo llamativo, la cantante y la modelo decidieron darle un toque más clásico, para resaltar su belleza.

Hailey Bieber

Selena Gómez

Miley Cyrus

Sin embargo, no todas las famosas prefirieron el negro para la fiesta después de la premiación. Por el contrario, buscaron llamar la atención saliendo de los diseños de siempre y mostraron extravagantes outfits. Por un lado, Kim Kardashian y Sarah Paulson le dieron una oportunidad a los vestidos voluptuosos. Ya sea total white o de rojo pasión, la modelo y la actriz ocuparon un espacio en la alfombra roja, marcando la elegancia de la fiesta.

Kim Kardashian

Sarah Paulson

Por otro lado, Zoe Saldaña y Michaela Jaé Rodríguez optaron por ir por los colores llamativos, incluyendo la tendencia del rosa pastel. La ganadora del Oscar mezcló el estilo voluptuoso con los colores, y detalló su figura. La cantante fue por los colores marinos brillantes, y por un diseño irregular que se robó los reflectores.

Zoe Saldaña

Michaela Jaé Rodriguez

Camila Cabello y Lily Rose Depp utilizaron los colores cremas y amarillos para marcar sus estilos. La artista decidió lucir un vestido ceñido al cuerpo, con un escote en V pronunciado, sobre todo por el uso de "cordones". Por su parte, la protagonista de "Nosferatu" fue por un estilo hawaiano, y fue por una pollera tiro bajo y un top de flores.

Camila Cabello

Lily Rose Depp

En esa línea, Rosalía, Ana de Armas y Olivia Wilde también decidieron darle la importancia a los tonos claros, alejándose del total black. Mientras que Ana de Armas fue por un top con una pollera larga y un llamativo collar de piedras, la cantante y la actriz fueron por las transparencias. Con un estilo casi de lencería, ambas no dudaron en mostrar sus cuerpos con un creamy white, que se lograba perder entre el color de su piel.

Rosalia

Ana de Armas

Olivia Wilde

Emily Ratajkowski, Kendall Jenner y Zoë Kravitz acompañaron a las anteriores, al usar transparencias en zonas inéditas o el encaje. La hija de Lenny Kravitz se llevó las miradas de todos, pero las dos modelos volvieron a traer la tendencia de la lencería en vestidos ceñidos al cuerpo y largos.

Zoë Kravitz

Emily Ratajkowski

Kendall Jenner

Por último, Jeremy Pope decidió jugar con el diseño extravagante de un enterizo de cuero, que tapaba la mitad de su rostro. Anna Kendrick y Vanessa Hudgens mezclaron el volumen con el ceñido del vestido, al agregarle un detalle que llamara la atención. Ambas jugaron con las plumas y las flores de telas en la parte superior de sus looks.

Jeremy Pope

Anna Kendrick

Vanessa Hudgens

Las celebridades que asistieron a este after party de los Premios Oscar 2025, lograron mostrar su talento en la moda, y cómo un look jugado puede traer tendencias interesantes. Sus seguidores no dudaron en destacarlos y muchos medios de comunicación hablaron de ellos, dándole la importancia que ellos mismos le dan al mundo fashionista.

A.E