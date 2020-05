Abel Pintos abrió su corazón y reveló las sensaciones sobre la paternidad

En medio de la cuarentena por el coronavirus, Abel Pintos abrió su corazón y se refirió sobre cómo vive este momento de incertidumbre junto a la feliz noticia de su futura paternidad junto a su pareja Mora Calabrese,

"Ser padre por primera vez genera una incertidumbre enorme, una carga de temores naturales y unas expectativas gigantes también, que rozan el vértigo, un vértigo lindo por estar parado frente a esta inmensidad del milagro que la vida te propone y te permite", sostuvo el artista bahiense.

"Todas esas incertidumbres se ven potenciadas en un momento como el que estamos atravesando todos. En lo personal e íntimo me produce felicidad estar en casa para ser parte de cada segundo del proceso porque, como hablábamos antes, si la pandemia no hubiese sucedido, tal vez hoy yo me encontraría de viaje promocional en algún lugar del mundo", enfatizó el cantante. "Así que, quitando todo lo que hablamos antes de la cuarentena, en lo personal y emocional me siento muy feliz porque cada día estoy en contacto con la experiencia de amor que haya vivido nunca", agregó.

Abel sostuvo que "el denominador común" de sus pensamientos tienen que ver con transmitirle a su "hijo o hija" todos los conocimiento que haya adquirido de la manera más sabia. "No tengo ninguna duda de que todo lo que estoy aprendiendo desde el comienzo de su existencia va a ser mucho mas de lo que haya aprendido en la vida", aseguró.