Abel Pintos está en pareja desde hace años con Mora Calabrese. Por eso, considera como su hija a Guillermina Calabrese, fruto de una relación anterior de la mujer del cantante.

En esta ocasión, el artista le expresó todo su amor a la adolescente a través de sus redes para saludarla por sus quince años.

"Te admiramos, te disfrutamos y te amamos hija hermosa. La felicidad, la magia, la dulzura y la emoción de este día de tus 15 años, sean el pan de cada día en tu vida. ¡Feliz cumpleaños Guillermina de nuestro amor para siempre eterno!", escribió Abel Pintos en un posteo. Allí compartió imágenes con la cumpleañera y con su pareja.

Abel Pintos, Guillermina Calabrese y Mora Calabrese.

La fiesta de Guillermina Calabrese, la hija de Abel Pintos

Por su parte, la adolescente y su mamá, subieron fotos del festejo que realizaron en Resistencia, Chaco, donde vive la familia Pintos Calabrese.

En las imágenes se pudo ver que la cumpleañera usó un vestido blanco al cuerpo, con breteles angostos.

La torta era de cobertura de chocolate con forma de corazón y, de fondo, había un banner con brillos y luces donde se leía "Happy birthday".

Abel Pintos, Guillermina Calabrese y Mora Calabrese.

Abel Pintos reflexivo: “Mora me modificó”

El pasado 23 de septiembre Abel Pintos y Mora Calabrese cumplieron su primer año de casados por iglesia. El cantante habló en ese momento con Jey Mammón en La Peña de Morfi y dio detalles sobre su nueva vida familiar.

Abel Pintos ensambló familia con Mora Calabrese, Guillermina y Agustín. Los cuatro forman una hermosa familia, la cual, según el propio cantante, esquivaron durante muchos años, mucho más él.

Abel Pintos y Mora Calabrese.

"A Mora la esperé unos 6 o 7 años. La forma más certera de explicarle lo que me pasó con ella fue decirle que me modificó. Algo adentro mío cambió cuando la conocí", comentó Pintos y sumó a sus declaraciones: "Ella (Mora) me tuvo mucho más paciencia y también me esperó. Esto fue así hasta el día que dijimos que teníamos que arrancar y dejar de ser tan pavos, sobre todo yo. No fue sencillo y nos pasaron muchas cosas a ambos.

Abel Pintos y Mora Calabrese con sus hijos.

Abel Pintos contó que todas las adversidades y obstáculos que vivieron durante muchos años de la relación, sirvió para que ahora tengan una relación sólida y con armonía.

Abel Pintos también habló de sus hijos, Guillermina y Agustín (2): “Tener a Guillermina y Agustín y haber conocido a Mora es ese cambio también, porque leo la vida de otra forma, incluyendo la música".