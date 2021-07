Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe con invitados de lujo en la noche del sábado. Abel Pintos, Denise Dumas, Coco Sily, Magui Bravi y Pipo Gorosito estuvieron en el piso de “PH Podemos Hablar”. En su primera visita al programa, Abel contó anécdotas divertidas vinculadas a sus primeros pasos en la música, y su show en el casamiento de Leo Messi y Antonella Roccuzzo. Sin embargo, el artista se abrió por completo y mostró su lado más vulnerable.

Durante el ritual del fuego, el conductor de PH Podemos Hablar les preguntó a sus invitados “Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿a qué momento irías y para qué?”. Ante la emoción que generan ciertos temas, en el momento que le tocaba responder a Abel Pintos, el artista no pudo contener sus lágrimas y se quebró al recordar a una amiga.

Abel Pintos rompió en llanto al recordar una amiga en PH Podemos Hablar

“Volvería a la época de mi comunión, porque fue la última vez que vi a una amiga” dijo Abel entre lágrimas, mientras recordaba a su amiga Corina. Fue tal la emoción que se vivió en el piso, que el cantante tuvo que callar, respirar y continuar con su diálogo.

“Es una amiga de mi infancia, que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. Vino, me dio un beso, yo le di un beso a ella, y me dijo ‘te quiero’, y yo no sabía decir te quiero, y no la vi nunca más. La recuerdo cada día de mi vida” agregó el artista, en uno de los momentos más emotivos del ciclo que conduce Kusnetzoff.

En la noche del sábado, se vivió más de un momento emotivo en el piso de Podemos Hablar. Denise Dumas admitió la admiración que tiene por el cantante y confesó entre lágrimas: “Abel es la música de mi vida. Cada momento de mi vida es una canción que hizo Abel Pintos. Mi vida la puedo describir con una canción de él…los momentos más tristes y los más lindos”. Luego de la contención recibida por el grupo de invitados, la nueva conductora de Pampita Online cerró diciendo: “Su música es todo; la muerte de mi hermana, mi niñez, la gente que no está, la alegría, el motivo para seguir, con sus letras explicó cada uno de mis momentos”.

