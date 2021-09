Abel Pintos se casó por iglesia: así fue la íntima ceremonia

Abel Pintos y Mora Calabrese sellaron su amor este jueves con una íntima ceremonia en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas.

La pareja se casó por Civil el fin de semana en Resistencia, Chaco, y ahora decidieron dar este importante paso con una celebración religiosa. Las imágenes la compartieron en Intrusos donde Rodrigo Lussich informó que el sacerdote elegido es un amigo íntimo del músico.

"Hace más de 10 años que Abel es amigo, y quería que lo case él. El cura tuvo que pedir permiso, le tuvieron que hacer un pase de iglesia", reveló el periodista que aseguró que el párroco viajó especialmente desde Córdoba.

En Intrusos compartieron las primeras imágenes de la boda de Abel Pintos.

Más adelante, en Teleshow mostraron el particular look que eligieron Mora Calabrese y Abel Pintos para la ocasión. la novia lució un vestido blanco con un tapado celeste. Mientras que el novio optó por un look casual: jeans, camisa celeste y saco azul.

Tal como informaron desde el sitio, después de la ceremonia la pareja se trasladó hasta la estancia Villa María de Máximo Paz, donde se realizará una fiesta este sábado 25 de septiembre.

El mensaje de Abel Pintos a Mora después del Registro Civil

A pesar de mantener el perfil bajo, Abel Pintos compartió un emotivo mensaje para Mora Calabrese después de su casamiento mediante el Registro Civil en Chaco.

Abel Pintos y Mora se casaron por civil en Resistencia, Chaco.

El músico compartió algunas fotos de ese especial momento y compartió un emotivo mensaje para su esposa. "Sábado para siempre. Te amo", expresó en el post de su cuenta oficial de Instagram.

Según pudo saber CARAS, el intimo festejo para 30 invitados, fue en la casa de los suegros de Abel Pintos.

Abel Pintos y Mora Calabrese.