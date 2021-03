Abril Calvo, la hija de Carlín y Carina Gallucci, celebró sus 15 años

Abril Calvo, la única hija de Carlín Calvo, celebró sus quince años con un centenar de emociones. A tres meses del fallecimiento de su papá, su mamá y ex esposa del actor, Carina Galluci, logró organizar una pequeña celebración que contó con la participación de Nicolás Vázquez.

"Tu carita de felicidad es lo único que quiero ver siempre. ¡Amo verte feliz! Este es parte de uno de los festejos. Espero que te haya gustado la ambientación que con tanto amor elegí para vos. Gracias a tus amorosos primos y a toda mi familia que me ayudó a lograr que éste sea un momento inolvidable. Te amo, hijita", aseguró la ex esposa del actor en su cuenta de Instagram. Allí también compartió un video de la celebración en familia.

Hace escasos días, Carina explicó los motivos de esta celebración: "Tenía todo el tiempo en la cabeza que ella (su hija) desde muy chiquita, sin saber la enfermedad de su papá, año tras año me preguntaba inocente: ‘¿pero para los 15 ya estará bien?’ Y yo le decía ’seguro va a estar un poquito mejor’, pero se había instalado eso, que para los 15 su papá iba a estar curado. Hoy pensamos que está curado de alma y nos pudo acompañar. Todo fue de una emoción enorme y sentimientos encontrados, pero la veo bien y feliz". En relación a Carlín, expresó: “Por otro lado, es fantasear qué hubiese pasado si hubiera estado Carlín... era algo que deseábamos”, reconoció con melancolía.

Según detalló la periodista, Abril tuvo varios festejos para no tener muchos invitados a la vez. Comenzó el sábado, y estuvieron presentes familiares y las mejores amigas de la joven. “Con Nico se conoce desde que tiene 2 años cuando hacían Rumores con Carlín y siempre iba a jugar con Gime (Accardi) y con él, además es fan de Casi Ángeles, aunque no es una ficción de su época”, detalló Galucci repasado cómo fue el fin de semana de celebración. Y agregó: ”De ahí vinieron para casa, toda decorada con temática de Victoria´s Secret y donde pudo cumplir el sueño de bailar el vals con su abuelo. Éramos muy poquitos de la familia, que después por la pandemia, se fueron para que pudieran venir algunos amigos más y apagar las velitas. Ella estaba feliz y yo no paraba de llorar”.

El domingo, Carina, Abril y Facundo (el otro hijo de Carlín) celebraron en el restaurante de Jorge Vázquez, amigo del recordado actor. “Si bien todos me ayudaron, por momentos me sentía muy sola, no podía dejar de pensar qué hubiéramos hecho los dos. Lloré mucho. A pesar de que no lo podamos ver, sé que nos acompaña y nos acompañó en cada momento de este festejo tan especial”, cerró Gallucci, conmovida.

El recuerdo de Pablo Rago a tres meses de la muerte de Carlín Calvo

A dos días de que se cumplan tres meses de la partida a la eternidad de Carlín Calvo quien falleció el 11 de diciembre a sus 67 años, su amigo Pablo Rago y compañero del recordado ciclo "Amigos son los Amigos" habló de su pronto fallecimiento y lo recordó.

"La muerte de Carlín la viví muy mal. Veníamos de una muerte de alguien muy querido, como fue la de Diego Maradona: no nos terminamos de recuperar de un golpe que enseguida vino el otro. Además, la contradicción: porque el día que murió Carlín fue el mismo día que Vito, mi hijo, se recibió y terminó el secundario, así que tuve una mezcla de sensaciones”, contó Rago en diálogo con "Cine argentino" por CNN Radio.

Además remarcó por qué al momento de su partida no se expresó públicamente sobre su muerte: "Desde la mañana, por supuesto, yo preferí no hablar porque no me sentía bien. Me llamó todo el mundo, hablé con gente de su familia porque lo conocía mucho a Carlín. El vino muchas veces a la casa de mis viejos cuando trabajamos juntos. Fue un golpe muy duro", aseguró.

“Si bien es cierto que él llevaba mucho tiempo enfermo, uno nunca está listo para la despedida de alguien. Tuvimos muchos trabajos juntos. Y siempre nos llevamos como dos chicos: nos divertíamos mucho trabajando y a la vez nos peleábamos mucho, porque teníamos personalidades completamente distintas. Pero la verdad es que me dolió y me sigue doliendo, todavía”, cerró, triste.