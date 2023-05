Acróstico: Shakira lanzó un tema dedicado a sus hijos Sasha y Milan

Shakira tocó el corazón de todos los fanáticos con el lanzamiento de su última canción. "Acróstico" es el nombre que eligió la cantante para titular el tema musical que hizo para sus hijos: Sasha y Milan.

Un acróstico es la composición poética, constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase. En el caso de la canción de Shakira, sus estrofas forman los nombres de los hijos que tuvo junto a Gerard Piqué.

Shakira junto a sus hijos.

"Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla. Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran", canta Shakira en una parte de la canción en la que le hablaría a sus hijos de su separación de Gerard Piqué.

Como madre, Shakira les hace saber a Milan y Sasha que siempre estará disponible para ellos y que lo único que quiere es que la felicidad de sus hijos y poder acompañarlos a cada paso. Aunque la vida le juegue una mala pasada, sostiene que será fuerte por ellos.

Cómo es "Acróstico", el nuevo tema de Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy