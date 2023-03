Adele lanza un mensaje a Gerard Piqué y se solidariza con Shakira

Hace dos meses que salió Session #53 aún sigue dando que hablar. Esta vez fue el turno de la artista británica, Adele la cual se pronunció después de la actuación estelar que Shakira y Bizarrap protagonizaron en el programa estadounidense “The Tonight Show”.

Esta guerra mediática entre los ex esposos no tiene fronteras y llegó hasta el Reino Unido, La cantante Adele está al tanto de lo que sucede entre la barranquillera y el ex defensor del Barcelona, tanto así que en su último concierto en Colombia fue consultada por la presentación de Shakira y Bizarrap en el programa estelar de Jimmy Fallon.

"Vi su actuación anoche en Jimmy Fallon… ¡oh, su exmarido está en problemas!", manifestó Adele en un momento del concierto en el que mantuvo una animada charla con los asistentes y una fan le preguntó por la colaboración de Shakira y Bizarrap.

Las palabras dela cantante británica hizo estallar el recinto y los aplausos de los espectadores no se hicieron tardar. El video se hizo viral y tiene millones de reproducciones y “me gusta”.

Adele confesó en pleno concierto que sufre un problema de salud

Adele está llevando a cabo 32 conciertos en Las Vegas, cada noche recauda un millón de dólares que se suman a un patrimonio de 180 millones, con lo cual no tiene problemas en sus cuentas, pero si confesó en pleno show que atraviesa un problema de salud, en ocasiones ha dicho que es una verdadera agonía.

La británica, cuya gira de “Weekends with Adele” comenzó en el mes de noviembre y de hecho en un concierto tuvo un mensaje para Messi en pleno desarrollo del Mundial de Qatar, reveló los diálogos que suele entablar con el público or el momento que está atravesando.

La cantante confesó que tiene problemas de salud.

Adele dijo: "¿Alguien más de mi edad empieza a tener mal las rodillas? Tengo una ciática muy fuerte en la pierna izquierda y mi jodido disco L5 ya no está ahí. Se ha desgastado", dijo con espontaneidad y hasta cierto humor, entre canción y canción la británica.

Los nervios de la vértebra L5 son los encargados de proporcionar sensibilidad a la parte externa de la parte inferior de la pierna, a la parte superior del pie y al espacio entre el primer y el segundo dedo del pie. Un nervio comprimido de la vértebra L5 provoca ciática, que puede conllevar dolor físico, entumecimiento y debilidad.

Adele, de 34 años, ya hizo referencia a sus dolencias en los festejos del 24 de diciembre. Esa noche le dijo al público que tenía que "caminar prácticamente a gatas durante estos días", debido a que tenía "una ciática muy fuerte". Continuando con las confesiones dijo en una entrevista con la revista “Elle” que “sufrió una lesión en otra de sus vértebras en enero de 2021, cuando su hijo Ángelo saltó para asustarla mientras ella salía del baño”, afirmó.

La cantante en una nota con la revista “The Face “ dijo que sus problemas son de larga data y mencionó su época de adolescente y dijo: "Tuve mi primera hernia discal a los 15 años por estornudar. Estaba en la cama, estornudé y se me salió el quinto disco. En enero me hernié el sexto, el L6", expresó Adele mientras agregó que había "sufrido dolores" de espalda durante casi la mitad de su vida, y que se le "agudizaban" cuando estaba estresada o sentada en una mala postura.

MN.