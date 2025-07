Anita Espasandín sorprendió a sus seguidores al dejar de lado los clásicos skinny jeans y apostar por los pantalones cargo, una prenda que pisa cada vez más fuerte en el mundo fashion. La influencer y pareja de Benjamín Vicuña compartió en sus redes un look que representa a la perfección el estilo urbano actual: cómodo, versátil y con mucho carácter.

Anita se mostró con un outfit que deja en claro que los cargo no son una tendencia pasajera, sino una declaración de principios frente al ex reinado de los skinny jeans. La comodidad, el volumen y la funcionalidad de esta prenda marcan un nuevo camino, uno que la economista transita con soltura y personalidad.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Adiós a los jeans skinny: Anita Espasandín impone los pantalones cargo con un look urbano y canchero

La elección de Anita Espasandín no es casual: dejar de lado los skinny jeans y adoptar los pantalones cargo refleja no solo un cambio de estilo personal, sino también una tendencia global que revaloriza lo cómodo y práctico sin resignar elegancia. Desde hace meses, los pantalones holgados con bolsillos laterales volvieron con fuerza, y ella no tardó en sumarse con su propio sello.

Mediante sus historias de Instagram, Anita compartió una imagen donde luce unos cargo beige de corte amplio, con caída ligera y grandes bolsillos que acentúan el aire relajado del look. La prenda logra convertirse en la pieza clave de un conjunto cuidadosamente curado: la modelo lo combinó con un tapado de piel sintética estampado, en tonos marrones, negros y blancos, que además de abrigar, suma textura y evoca al glamour clásico.

El look urbano de Anita Espasandín con pantalones cargo y tapado de piel

Completando el outfit, eligió unas zapatillas deportivas blancas y rojas, una gorra verde estilo baseball y una mochila de cuero marrón, elementos que refuerzan el espíritu street y moderno del look.

El regreso del tapado de piel sintética también merece su lugar en esta nueva era del vestir. Asociado durante años a un look más formal o nocturno, hoy encuentra un nuevo protagonismo en combinaciones casuales, como el propuesto por Anita. En este mix, los pantalones cargo aportan la base ideal para jugar con volúmenes y texturas, dando como resultado una silueta actual y muy trendy.

Anita Espasandín

Sin dudas, Anita Espasandín sabe cómo interpretar las tendencias del momento. Al reemplazar los clásicos skinny jeans por unos pantalones cargo, no solo redefine su estilo personal, sino que también se suma a un cambio que domina las calles y las pasarelas. Una vez más, la influencer confirma que el estilo está en los detalles, y que vestir con actitud es la clave del verdadero fashion statement.

MVB