Si el año 2022 Mirtha Legrand y Juana Viale se hicieron esperar para volver a la pantalla de El Trece con sus programas La Noche de Mirtha Legrand y Almorzando con Juana Viale, este 2023 el panorama parece diferente, así lo hizo ver el productor Adrián Suar en una conversación con Socios del Espectáculo.

Adrián Suar reveló que esperan tener muy pronto a la legendaria presentadora Mirtha Legrand con un debut en el 2023, que podría darse para finales de marzo o principios de abril. De concretarse las conversaciones, los televidentes podrán tener y disfrutar de La Chiqui muy pronto.

Adrián Suar reveló cuándo volverá Mirtha Legrand a la TV: "De Juana Viale no sabemos".

"Espero que se quede en El Trece. Estuvimos reunidos, Mirtha extraordinariamente bien, lúcida, simpática, graciosa..." , comentó Adrián y agregó: "Yo creo que Mirtha va a estar los sábados. Espero que su regreso sea fines de marzo, principios de abril, o el 20 de abril, ahí está".

De ser el jueves 20 de abril, todo indicaría que Mirtha Legrand pueda estar en la TV el sábado 22 de abril, pues ese jueves se grabaría el programa.

Adrián Suar no tiene claro que va a pasar con Juana Viale

Suar le contó al notero de Socios del Espectáculo que con Juana Viale no se ha definido nada aún, pues es Nacho Viale, su hermano, quién debe hablar primero con ella para ver si ella está dispuesta a continuar con el programa de los domingos.

"Queremos que Mirtha haga los sábados y también queremos que Juana haga los domingos, pero, por ahora no sé ella que tiene o no quiere o no puede, pero nosotros queremos que Juana esté los domingos y Mirtha los sábados. ¡Esa es la propuesta que vinimos a hacer!", concluyó Adrián Suar.